Финалите на Държавен турнир по тенис до 16 г. се играят днес в Пловдив

Финалните двубои на Държавният турнир до 16 години, който събра едни от най-добрите млади тенис таланти в България, ще се изиграят днес на кортовете на ТК “Макс Про” на Гребна база. Цяла седмица срещите на юношите и девойките предложиха качествен тенис и убедителни представяния.

Двама пловдивчани се изправят днес един срещу друг в юношеския финал – Якоб Ясин от ТК „Макс Про 2020“ и Стоян Паяков от ТК „Локомотив”. При девойкте във финалния двубой ще се срещнат представителката на домакините от ТК „Макс Про 2020“ Никол Бюлбюлева и Бояна Колева от ТК „Про спорт“, гр.София.

Победители на двойки юноши вчера станаха Мартин Валеов (ТК „Виа Тенис Стар“, гр.София) и Стоян Паяков (ТК „Локомотив“, гр. Пловдив), които се наложиха с 7:6(3) 2:6 10:7 над Йордан Малинков (ТК „Левски“, гр.София) и Никола Павлов (ТК “Про спорт“, гр.София.), а при девойките Виктория Николова (ТК „Диана“, гр.София) и Ива Йорданова (ТК „Левски“, гр.София) победиха Рая Карабова (ТК „Макс Про 2020“, гр. Пловдив) и Радост Петкова (ТК „Кристи“, гр. Дряново) с 3:6 6:4 10:4.