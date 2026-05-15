Електроразпределение Юг отбеляза седмицата със Световния ден на мигриращите птици. Компанията работи по два проекта, финансирани от ЕС за опазване на птиците. България има ключово значение за опазването на мигриращите птици, тъй като през страната преминава миграционният път „Виа Понтика“ – един от най-важните маршрути за прелетните птици в Европа. В района на Бургаските езера всяка година могат да бъдат наблюдавани стотици хиляди щъркели, пеликани, орли и други редки видове.

Особено важен принос за защитата на птиците имат проектът „Безопасна мрежа за бургаските езера“, реализиран от „Електроразпределение Юг“ в партньорство с Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и проектът “Безопасна мрежа за птиците в Югоизточна Европа“ (ЕP for Birds Life), също разработен от Електроразпределение Юг като водещ партньор, в сътрудничество отново с БДЗП, но и с международно участие от ЕVN Македония, Македонско екологично дружество (MES) и Турско екологично дружество (DOGA).

​​​Основните цели на двата проекта са да се намали смъртността на птиците при контакт с въздушни електропроводи и да се подобри сигурността на електрозахранването в районите на проектите. Техническите дейности включват:

Обезопасяване на електрически стълбове

Монтиране на специални изолации и светлоотразителни устройства (дивертори),

част от въздушните електропроводи се заменят с подземни линии (при дейностите в проекта „Безопасна мрежа за бургаските езера“ ).

Тези проекти са пример как бизнесът, природозащитните организации и европейските институции могат успешно да работят заедно в името на природата. Освен че опазват редки и застрашени видове, проектите допринасят и за по-добра екологична среда и устойчиво развитие на регионите.