Доброволци чистят в събота района на Сахат тепе

Организаторите осигуряват чували, ръкавици, вода и дезинфектанти за всички желаещи да се включат

Диригентът, хористите от ППД „Ангел Букорещлиев“ и приятели канят всички пловдивчани, които носят града в сърцето си, на една специална среща на 16 май (събота), точно в 11:00 ч. Сборен пункт е сградата на Певческо дружество „Ангел Букорещлиев“ (в подножието на Сахат тепе, точно зад Драматичния театър). Целта е проста, но дълбока казват инициаторите – да почистим района около Хълма с часовника и да му върнем достойнството, което заслужава.

„На Сахат тепе времето се измерва от величествената Часовникова кула, там е и уникалният воден часовник, а в подножието му пулсира историята на най-стария хор в България. Това е място, където културата и природата си подават ръка. Да оставим това място потънало в отпадъци е знак за безразличие, което Пловдив не заслужава“, споделят организаторите.

Промяната започва от малките действия. Тази инициатива е напълно доброволна. Тя не е организирана от институции „по задължение“, а от хора – граждани, които инвестират собственото си време, труд и средства.

„Често чакаме някой друг да дойде и да оправи средата около нас. Но истината е, че ние сме тези, от които зависи промяната. Когато наведеш гръб, за да вдигнеш чуждата опаковка, ти не просто чистиш – ти заявяваш позиция,“ сподели адвокат Дяко Дяков.

„Почистването е и важен урок за най-малките. Присъствието на деца в подобни акции е най-добрият начин да ги научим на отговорност и обич към родното място. Личният пример е по-силен от хиляди думи.“ – допълни Илиян Тиганев, диригент на ППД „Ангел Букорещлиев“.

Организаторите са се погрижили за всичко необходимо: чували, ръкавици, вода и дезинфектанти ще бъдат осигурени на място. Ще има и приятна музика за повдигане на духа. Но по-важното, което ще откриете там, са усмивките и усещането за общност. Работата рамо до рамо обединява, създава нови приятелства и ни напомня, че заедно сме сила. За да бъде атмосферата още по-приятна, ще има музика, кафе и малки подкрепителни изненади за доброволците.

Програма на събитието (16.05.2026 г.):

10:30 – 11:00ч.: Събиране пред залата на ППД „Ангел Букорещлиев“, раздаване на материали.

11:00 – 11:10ч.: Кратко откриване и разпределение на екипите по зони (алеи, стълби, храсти).

11:10 – 12:30ч.: Основно почистване с грижа за природата и паметниците.

12:30 – 13:00ч.: Събиране на отпадъците, обща снимка.