Администрацията на Доналд Тръмп разглежда различни сценарии, свързани с евентуално придобиване на Гренландия, като не изключва и използването на военна сила. Това стана ясно от изявление на Белия дом, разпространено късно във вторник.

Темата отново излезе на преден план, след като през последните дни представители на американската власт, включително самият президент, подчертаха, че контролът върху арктическия остров е от ключово значение за националната сигурност на САЩ. Макар подобни намерения да са изразявани и в миналото, този път те съвпадат с активни военни действия на Вашингтон в други части на света.

Според официалната позиция на Белия дом президентът и неговият екип обсъждат широк набор от инструменти за постигане на външнополитическите си цели, като възможността за използване на въоръжените сили остава в правомощията на държавния глава като главнокомандващ.

Изявлението дойде само часове след като редица европейски държави реагираха остро на американските претенции. В съвместна декларация Франция, Германия, Италия, Великобритания, Полша и Испания заявиха, че бъдещето на Гренландия може да бъде решавано единствено от нейното население и от Дания, под чийто суверенитет се намира островът. Европейските правителства подчертаха, че въпросите, засягащи територията, не подлежат на външен натиск.

Въпреки това представители на американската администрация продължават да изразяват твърди позиции. Сред тях е и високопоставеният съветник на Тръмп Стивън Милър, който неотдавна заяви, че САЩ ще отстояват интересите си от позиция на силата. Вашингтон разглежда Гренландия като стратегически важна територия заради разположението ѝ в Арктика и богатите ѝ природни ресурси. Островът е самоуправляваща се част от Дания и по тази линия е свързан и с НАТО.

В края на декември Тръмп назначи специален американски пратеник за Гренландия и отново повтори тезата си, че САЩ трябва да придобият острова. Това предизвика остра реакция както от страна на гренландските власти, така и от Копенхаген, които настояха за зачитане на териториалната цялост и международното право.

Настоящото напрежение се вписва в дългогодишната линия на Тръмп по темата, която той поддържа още от първия си мандат. Сегашната ескалация обаче идва в особено чувствителен момент – на фона на американската военна операция във Венецуела и задържането на лидера на страната Николас Мадуро. След тези събития президентът на САЩ отправи остри послания и към други държави, сред които Куба, Колумбия, Мексико и отново Гренландия.