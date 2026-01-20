България все така няма позиция за Гренландия

България продължава да няма официална позиция за намерението на американския президент Доналд Тръмп САЩ да вземат Гренландия от Дания, което торпелира ЕС и НАТО, пише Mediapool.

Във вторник външният министър в оставка Георг Георгиев коментира излизането на Румен Радев от президентството, което определи като „най-голямата, платена с данъци политическа централа“, но не засегна темата за Гренландия.

На този фон „Демократична България“ призова България да обяви позицията си преди европейската среща на върха по-късно тази седмица.

„Снишаването на българското правителство с надежда политически лица да бъдат извадени от санкционния списък за корупция „Магнитски“ е жалко и недостойно. Призоваваме правителството да заеме отговорна позиция в предстоящото на 22 януари заседание на членовете на Европейския съвет, като изрази своята солидарност с Дания и Гренландия и покаже, че България може да носи отговорност за европейската сигурност и единство“, посочиха от „Да, България“ в своя позиция.

На 22 януари европейските лидери се събират в Брюксел заради Гренландия. България би трябвало да бъде представена от премиера в оставка Росен Желязков.

„България е длъжна да участва в европейската позиция“

„Решенията за бъдещето на всяка суверенна държава трябва да се вземат от нейния народ, а не да се налагат от външна сила. Единен и силен Европейски съюз е единствената дългосрочна гаранция за сигурността в Европа, за сигурността на България и България е длъжна да участва в сериозни усилия за постигане на това Принципът на териториалната неприкосновеност е фундаментална гаранция за свободата и суверенитета на всяка държава, включително на нашата собствена България“, заявиха още от „Демократична България“.

„Нашето партньорство със Съединените американски щати има дълбока ценностна основа и дългосрочна стратегическа визия. Ние винаги ще работим за развитие на приятелството между България и Америка. И именно в името на съхраняването на НАТО като съюз на свободни, цивилизовани и равноправни партньори, сега ние трябва да заемем ясна позиция, която очертава границите на допустимото и недопустимото и защитава ценностите на свободата и законността“.

„Винаги сме работили за това България да изпълнява пълноценно своите съюзнически отговорности в рамките на НАТО. Това и занапред ще бъде един от основните ни приоритети. И точно затова днес имаме самочувствието да призовем българското правителство да, да заеме позиция на солидарност с Европейския съюз, включително в безспорно необходимото сериозно засилване на мерките за гарантиране на сигурността на Арктика“.

Американският президент Доналд Тръмп настоява САЩ да поемат контрола над Гренландия. Дания и Гренландия вече настояха НАТО да предприеме действия, като се очаква срещата в четвъртък да е ключова за европейската позиция.

„Гренландия принадлежи на своя народ и нито заплахите, нито митата ще променят това“ заяви във вторник върховният представител на Европейския съюз (ЕС) по въпросите на външните работи Кая Калас.

Датската министър-председателка Мете Фредериксен вече предупреди, че казусът може да доведе до край на НАТО .

„Има риск за сигурността на България и позиционирането й“

Бившият военен министър Велизар Шаламанов също акцентира върху необходимостта България да има позиция по казуса с Гренландия, както и по всеки казус, който засяга сигурността на страните от НАТО.

„България трябва да участва активно, но това активно участие и самата стратегическа комуникация на това участие зависи от президента, премиера, министъра на външните работи и министъра на отбраната. В момента ние сме в положение, в което всички те са в оставка. Това трябва много бързо да бъде разрешено, защото това е пряк риск за нашата сигурност, устойчивост и позициониране в Европа и света. При едно стабилно служебно правителство нещата могат да бъдат върнати в една устойчива ситуация“, посочи Шаламанов пред БНР.

Решенията в НАТО се вземат чрез постигане на консенсус, чрез консултации, чрез компромиси, посочи доц. Шаламанов и отбеляза, че трябва да се търси именно такова решение.

„Решение е възможно, но ние първо трябва да искаме да го постигнем. Второ – трябва да имаме идея какво е това решение. Трето – трябва да вярваме в механизмите, които са гарантирали мир в Европа през последните 80 години“.

По думите му ако проблемът наистина е толкова сериозен, той се решава чрез консултации при закрити врати на Северноатлантическия съвет на ниво посланици, външни министри, министри на отбраната и глави на правителства и държави.

„Тези механизми работят. Вярвам, че решение може да бъде намерено. Това е план „А“. Има и план „Б“, отбеляза Шаламанов.

Според него няма несигурност около НАТО, а такава се манипулира чрез информационни атаки. По думите му процесите на взимане на решения в Алианса са изключително устойчиви.