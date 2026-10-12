Документалният филм „В служба на хората“, посветен на живота, професионалния път и духовните търсения на проф. Дамян Попхристов, ще бъде представен на 14 октомври 2026 г. от 18:30 ч. в Дома на киното „Лъки“ в Пловдив.

Има срещи, които променят посоки, и истории, които заслужават да бъдат разказани не просто като хроника на един живот, а като вдъхновение. Тъкмо такъв е документалният филм „В служба на хората“ – режисьорският дебют на журналистката Стефи Стаменова, автор, продуцент и водещ на предаването „Снимката на нощта“ по БНР Радио Пловдив. Камерата и монтажът са на Калоян Калчев.

Проф. Попхристов е режисьор, театрален педагог, преподавател и изследовател. Преподавал е режисура в Ню Йорк, реализирал е над 40 театрални постановки, поставил е българска пиеса на Бродуей и е сред основателите на „Аполония“. Той прави и най-важния си избор: да се завърне у дома, в България.

„В служба на хората“ прекрачва границите на стандартния портретен филм. Той търси отговори на дълбоките въпроси за изборите, вярата и вътрешното призвание. В тази изповед събеседници и спътници са забележителни личности като писателя Стефан Цанев, изследователите Христо Нанев и проф. Христо Смоленов, както и д-р Светла Балтова.

Датата на премиерата – 14 октомври, Петковден – има личен символен смисъл за Стефи Стаменова. На същата дата тя представя в Пловдив и книгата си „Неслучайните Случайности“.

„Случайно ли е? Не знам. Но може би някои неща не е нужно да бъдат обяснявани. Понякога е достатъчно просто да ги забележим“, споделя Стаменова.

Вечерта на 14 октомври няма да приключи с угасването на светлината на екрана. Вярна на разбирането си, че „филмът не свършва с финалните надписи, тогава започва разговорът“, Стефи Стаменова кани зрителите на специална среща-дискусия след прожекцията с проф. Дамян Попхристов и участници във филма.

Филмът ще бъде представен още в Бургас – 20 октомври, Варна – 22 октомври и София – 20 ноември 2026 г.