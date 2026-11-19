Пловдивчани с малко дете едва не паднаха в триметров изкоп край Оризаре

Пътуване край несебърското село Оризаре едва не завършило с тежък инцидент за семейство от Пловдив с малко дете. Автомобилът им се насочил към дълбок изкоп на ремонтен участък, но шофьорът бил спрян навреме от местна жителка.

Марина забелязала, че колата продължава към опасното място, и излязла, за да предупреди пътуващите. В автомобила имало родители и дете на около една година, които не били запознати с ремонтите по трасето.

Според разказа на жената пред Нова телевизия в края на участъка се намирала голяма яма, дълбока приблизително два-три метра. До инцидента се стигнало заради липсата на видими предупреждения за опасността.

Проблемът с организацията на движението не бил от вчера. Местни жители твърдят, че ремонтът продължава около месец, но през това време по трасето не били осигурени светофар, предупредителни знаци или хора, които да регулират преминаването на автомобилите.

Заради стесненията водачите често се срещали насреща и се налагало да се разминават в затруднени условия. „Ако за миг се разсееш, просто попадаш в ямата“, предупреждава Иван, който живее в района. По думите му опасността е най-голяма за шофьорите, които не познават участъка и не очакват подобно препятствие.

След подаден сигнал до Агенция „Пътна инфраструктура“ на мястото вече са поставени знаци, обезопасителни колчета и светофар.

Жителите на Оризаре обаче поставят въпроса защо мерките за безопасност са въведени едва след сигнал и публичност, след като опасният участък е бил част от ремонт в продължение на седмици.