Пасторите от SCI съдят авторa на Фейсбук групата против компанията им

Константин Ангелов застава пред районния съд в безпрецедентно за социалната мрежа дело

Членовете на групата подкрепят обвиняемия в битката му срещу пасторите, определени от него като фараони

Безпрецедентно дело стартира в Пловдивския районен съд тази седмица. Темида ще разглежда евентуално престъпно действие, извършено във Фейсбук. Обвиняем е Константин Ангелов, който ще отговаря за създаването на група в социалната мрежа против компания SCI, днес SWY. Членовете й наброяват 8000 души. С отворено писмо те застават зад действията на Ангелов, който е даден под съд от пастора Светослав Петров. Той се жалва от квалификациите в групата във Фейсбук „измамник” и „пирамида”. Пасторът се жалва от колаж, в който той е изобразен като фараон. Жалва се и от фото със съдружника му Станчо Рангелов, под което са наречени „ кандидат марсианци, които проповядват междугалактическа икономика на световете”. С новината за начало на делото, членовете на групата „Игнорирай SCI- спаси приятел”, близо 8 хиляди души, излязоха в подкрепа на Ангелов и много от тях смятат да го защитят на първото заседание в съда в сряда. Те са категорични, че застават зад действията на обвиняемия и призовават да се обърне внимание на случая. Те припомнят, че в края на ноември 2013-та Комисията за защита на потребителя излезе със заповед, с която забранява на SCI да прилага нелоялна заблуждаваща търговска практика.

Това не е първият път, в който собствениците на „Сейв къмпани интернешънъл“ ООД се опитват под заплаха от съд да цензурират неприятно за тях съдържание във Фейсбук. Напомняме, че Фейсбук е платформа за свободно споделяне и има достатъчно механизми, чрез които да бъде филтрирана нежеланата информация. Филтрирана, не унищожена. „Игнорирай SCI- спаси приятел“ е група, в която членуването е по желание, а присъствието на хиляди хора доказва, че има и нужда, и полза от нея, казват в отворено писмо членовете на групата в социалната мрежа.