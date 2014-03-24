Пасторите от SCI съдят авторa на Фейсбук групата против компанията им

Константин Ангелов застава пред районния съд в безпрецедентно за социалната мрежа дело
Членовете на групата подкрепят обвиняемия в битката му срещу пасторите, определени от него като фараони
Безпрецедентно дело стартира в Пловдивския районен съд тази седмица. Темида ще разглежда евентуално престъпно действие, извършено във Фейсбук. Обвиняем е Константин Ангелов, който ще отговаря за създаването на група в социалната мрежа против компания SCI, днес SWY. Членовете й наброяват 8000 души. С отворено писмо те застават зад действията на Ангелов, който е даден под съд от пастора Светослав Петров. Той се жалва от квалификациите в групата във Фейсбук „измамник” и „пирамида”. Пасторът се жалва от колаж, в който той е изобразен като фараон. Жалва се и от фото със съдружника му Станчо Рангелов, под което са наречени „ кандидат марсианци, които проповядват междугалактическа икономика на световете”. С новината за начало на делото, членовете на групата „Игнорирай SCI- спаси приятел”, близо 8 хиляди души, излязоха в подкрепа на Ангелов и много от тях смятат да го защитят на първото заседание в съда в сряда. Те са категорични, че застават зад действията на обвиняемия и призовават да се обърне внимание на случая. Те припомнят, че в края на ноември 2013-та Комисията за защита на потребителя излезе със заповед, с която забранява на SCI да прилага нелоялна заблуждаваща търговска практика.
Това не е първият път, в който собствениците на „Сейв къмпани интернешънъл“ ООД се опитват под заплаха от съд да цензурират неприятно за тях съдържание във Фейсбук. Напомняме, че Фейсбук е платформа за свободно споделяне и има достатъчно механизми, чрез които да бъде филтрирана нежеланата информация. Филтрирана, не унищожена. „Игнорирай SCI- спаси приятел“ е група, в която членуването е по желание, а присъствието на хиляди хора доказва, че има и нужда, и полза от нея, казват в отворено писмо членовете на групата в социалната мрежа.
318 коментари
https://iver.us.com/# Iver Protocols Guide
where to buy cheap clomid pill fertility pct guide fertility pct guide
Hello m?i ngu?i, bac nao mu?n tim ch? n?p rut nhanh d? cay cu?c Da Ga thi xem th? trang nay nhe. Dang co khuy?n mai: https://gramodayalawcollege.org.in/#. Chuc anh em may m?n.
Hello mọi người, bác nào muốn tìm chỗ nạp rút nhanh để giải trí Nổ Hũ thì vào ngay trang này nhé. Không lo lừa đảo: BJ88. Chiến thắng nhé.
Chào anh em, ai đang tìm sân chơi đẳng cấp để chơi Nổ Hũ đừng bỏ qua trang này nhé. Nạp rút 1-1: Nhà cái BJ88. Chiến thắng nhé.
Chao anh em, ai dang tim ch? n?p rut nhanh d? gi?i tri Casino d?ng b? qua d?a ch? nay. Khong lo l?a d?o: https://homemaker.org.in/#. V? b? thanh cong.
Hi các bác, người anh em nào cần cổng game không bị chặn để cày cuốc Tài Xỉu thì vào ngay địa chỉ này. Không lo lừa đảo: https://gramodayalawcollege.org.in/#. Về bờ thành công.
Xin chào 500 anh em, nếu anh em đang kiếm nhà cái uy tín để giải trí Casino đừng bỏ qua trang này nhé. Nạp rút 1-1: Game bài đổi thưởng. Chúc các bác rực rỡ.