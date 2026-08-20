Окръжният съд в Пловдив потвърди паричната гаранция за 18-годишния Теодор Велев, обвинен заедно с непълнолетен младеж в нападението над двама непалски граждани.

Съдът е преценил, че няма достатъчно висок риск Велев да се укрие или да извърши ново престъпление, който да оправдава задържането му под стража. За повдигнатото му обвинение законът предвижда до една година затвор или пробация. Решението е окончателно.

Прокуратурата настояваше младежът да бъде върнат в ареста. Според прокурор Димитър Пехливанов нападението е било изключително агресивно, като на запис от телефона на Велев се чуват викове и заплахи за убийство. Намесата на преминаващи хора е прекратила нападението.

Прокуратурата иска арест за 18-годишния, обвинен за побоя над непалците

Защитата посочи, че Велев е дал обяснения и съдейства на разследването. Адвокатът му Стоян Мемцов съобщи, че предстои да бъде обсъдена възможността за споразумение.

В съдебната зала 18-годишният младеж заяви, че съжалява за случилото се.

Теодор Велев е обвиняем и по друго досъдебно производство – за проповядване на дискриминация в съучастие с баща си и наемателя на клуб, който прокуратурата свързва с пловдивския клон на „Кръв и чест“. По това дело единственият, който остава в ареста, е наемателят на клуба.