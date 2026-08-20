Неправоспособен мотоциклетист се озова в пловдивска болница

Вчера около 19.40 ч. в РУ Раковски е получен сигнал за пътен инцидент на кръстовище в града. По първоначални данни, лек автомобил „Фолсваген“ не спира на знак „Стоп“ и блъска движещ се с предимство електрически мотоциклет. При удара е пострадал 18-годшният водач на мотоциклета. Той е настанен в пловдивска болница без опасност за живота. Допълнителна справка в информационната система показала, че младежът е неправоспособен, а моторното превозно средство не е регистрирано по надлежния ред. Пробите с дрегер на двамата шофьори са отрицателни.

Местопроизшествието е запазено от служители на РУ – Раковски. Работата по случая продължава в рамките на образуваното досъдебно производство.