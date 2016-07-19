МУ след решението на ВАС: Комисията по допустимост е легитимна
Съответно всички решения за академични длъжности са легитимни, коментира зам.-ректорът проф. Виктория Сарафян
Ролята на тази комисия е да провери дали документите съответстват на изискванията и да гарантира на научното жури точен пакет от документи, допълва тя
Проф. д-р Виктория Сарафян, зам.- ректор по Научна дейност в МУ, излезе с позиция от името на университета по решението, с което ВАС осъжда висшето учебно заведение. Проф. Сарафян отговори на нашите въпроси, пратени по служебната й електронна поща вчера. Тя не коментира самото осъдително решение на Върховния административен съд, а се спира на въпроса за легитимността на Комисията по допустимост.
МУ-Пловдив повече от 70 години гради авторитет и залага на високо качество в образованието и науката, включително и в изграждането на академични кадри. Запознати сме с решението на ВАС. Комисията, назначена със Заповед № Р- 555/07.04.2015 г., която визирате, е легитимна и в нито един съдебен акт съдът не е постановил решение за нелегитимност. Дори напротив, в мотивите си към горецитираното решение на ВАС, съдът приема следното: „Дори органът на висшето училище да създаде такава комисия за допускане на кандидатите като орган в помощ на научното жури, тя
следва да се ограничи само до формален преглед на изискванията за допустимост на кандидатите, но не и да извършва анализ за изпълнение на условията по чл. 29 от ЗРАСРБ“. Комисията е извършила точно това – формален преглед на документите, три от които не отговарят по съдържание на посочените в Правилника. Ролята на тази комисия е да провери дали документите съответстват на изискванията и да гарантира на научното жури точен пакет от документи. Така се гарантира качествен подбор и се спестява време и средства на университета, заявява проф. Сарафян.
Конкурсът ще продължи от етапа на заседание на комисията за допускане на кандидатите до участие в конкурса. Отново повтаряме, че съдът не е прогласил нелегитимност на комисията, поради което следва, че всички решения за академични длъжности са легитимни, допълва зам.-ректорът. Като смята, че сме отправили некоректни внушения в заглавието и в информацията си. Принципите за оценка на кандидатите са ясно разписани в Правилника на МУ- Пловдив и комисиите по отделните конкурси се придържат стриктно към тях, се казва в позицията й.
Приоритет на университета е развитието на научната дейност и подкрепата на докторантите, което налага високи критерии, към които се придържаме. Критериите за участие в конкурс за заемане на академични длъжности не позволяват толериране на един кандидат за сметка на друг, а предлагат основа за обективна оценки, в случай на коректно подадени документи. Освен това, обръщаме внимание на факта, че добрата практика налага в правилниците и на останалите Медицински университети наличието на такава комисия, която функционира рутинно при всички конкурси. С оглед на коректност, Ви призоваваме към точен и правилен прочит на съдебните актове.
2 428 коментари
п»їRecently, I discovered a helpful page about generic pills from India. It explains CDSCO regulations when buying antibiotics. In case you need factory prices, take a look: п»їpharmacy website india. It helped me.
п»їJust now, I discovered an informative resource regarding ordering meds from India. It explains the manufacturing standards on prescriptions. If anyone wants factory prices, check this out: п»їkisawyer.us.com. It helped me.
Просьба не флудить. И уж тем более не развивать больные фантазии. https://lastochka-sport.ru всё как всегда быстро ,чётко ,без всякой канители ,качество как всегда радует ,спасибо команде за работу,ВЫ ЛУЧШИЕ!!!!!!Быстрая доставка , и высочайшее качество обслуживания! Думаю и сейчас ничего не изменилось.
п»їTo be honest, I stumbled upon an informative page concerning cheap Indian generics. It details CDSCO regulations on prescriptions. In case you need factory prices, go here: п»їhttps://kisawyer.us.com/# world pharmacy india. Might be useful.
What i don’t understood is in fact how you are now
not really much more well-preferred than you may be right
now. You’re so intelligent. You already
know therefore significantly when it comes to this
matter, produced me individually consider it
from numerous numerous angles. Its like women and men aren’t
involved unless it is something to do with Girl gaga!
Your personal stuffs nice. At all times maintain it up!
Review my web blog :: dental diamond
5 iai вообще говорят „беспонтовый“ продукт… сколько народу его от рaзных сeлеров не пробовало – всё одно муть… Купить кокаин, мефедрон, бошки, гашиш, марихуану, шишки Всем удачи!а кто такой лиа 12??
Как долго вы обрабатываете заказ? https://photosever.ru Млять, не хватает нервов, 2 дня уже пытаюсь через асю связаться с продавцом и всё безрезультатно.Ладно бы вообще не ответил, ато написал что ок и не счета куда делать перевод,и ничего.продолжайте работу в таком же духе. клады всегда целые и надежные, что очень радует!
п»їActually, I found an informative resource concerning Indian Pharmacy exports. The site discusses how to save money for generic meds. In case you need factory prices, take a look: п»їп»їclick here. Hope it helps.