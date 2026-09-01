Емблематичният рок бар Download затваря врати. Последния ден от календарната 2026г. ще е и последен шанс на многобройните фенове на заведението да изпият последна бира на любимия си барплот. Поне на този адрес- „Лейди Странгфорд“ 5.

„Тази версия на Download приключва на 31 декември“, написаха стопаните на рок храма. След повече от 9 години на тази локация в центъра на Пловдив се налага заведението да напусне сградата, в която се състояха стотици концерти и различни събития. Причината е до болка позната- собствениците на постройката, в която през години се помещаваха и Download, и Библиотеката, и Сохо, а и легендарните пицария и кръчма Кристал преди това, имат други планове за имота си. Това обаче не е краят за рок бара.

“ Какво следва за Download? Все още не знаем. Търсим ново място, което да може да стане следващият дом на бара, но няма да обещаваме адрес, сцена, формат или дата, преди да сме сигурни как ще изглежда той.Едно обаче знаем: До 31.12.2026 сме тук. Остават ни още няколко месеца концерти, партита, музика, познати лица, любими маси, „само по едно“ и всички онези вечери, които през годините направиха това място Download.На 26 октомври ще станат точно 9 години, откакто сме на този адрес. А на 31 декември ще бъде последната вечер на тази версия на бара. Дотогава имаме още доста за Download-ване“, написаха хората, които седят зад заведението Никсъна, Рад, Сакето и компания.