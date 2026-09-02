Бързи производства са образувани срещу трима водачи, заловени при полицейски проверки през изминалото денонощие.

Около 17.10 ч. вчера, на бул. „Цариградско шосе“ в Пловдив, патрул на Шесто РУ установил, че 31-годишен мъж управлява лек автомобил „Фиат“ след употреба на амфетамин и без да притежава шофьорска книжка.

Друг неправоспособен водач, на 28 години, е засечен от карловски полицаи в началото на днешния ден в село Кърнаре. Допълнително се оказало, че мъжът е и под въздействие на солидно количество изпит алкохол – над 2,6 промила.

Пиян, с над 1,8 промила, бил и 38-годишен, хванат от служителите на реда в Хисаря зад волана на товарен автомобил.

С полицейски заповеди нарушителите са задържани за срок до 24 часа, моторните превозни средства на двама от тях са иззети.