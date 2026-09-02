Есенните изложби превръщат града от място в състояние

Националните есенни изложби бяха открити с официална церемония на площада при Лапидариума в Стария град вчера. Тазгодишното издание представя кураторския проект на доц. д-р Генади Гатев „Огледала на града“, който обединява автори от различни поколения, за да разкрие Пловдив като живо пространство на памет, лични истории и човешки преживявания.

„Тук градът престава да бъде място и се превръща в състояние – в начин, по който човек обитава света. Градът започва там, където архитектурата се превръща в човешка памет. Това не е просто изложба на жени художници, тя предлага по-различна оптика към мястото и пространството. Ние не искаме да пренаписваме историята, нито да я променяме. Не променяме и Пловдив, защото той принадлежи на историята“, посочи доц. д-р Генади Гатев.

В експозицията са включени произведения на пионерите в българското женско изкуство Елисавета Консулова-Вазова (1881–1965), Бистра Винарова (1890–1977) и Мария Доспевска (1889–1972). Заедно с тях със свои творби се включват и съвременни художнички, работещи в областта на живописта, фотографията, графиката, скулптурата, видеото и инсталацията: Ангелика Радева, Анна Стоева, Боряна Пандова, Драгана Павловска, Елена Велкова, Здравка Василева, Десислава Христова, Долорес Дилова, Ива Яранова, Иглика Христова, Ина Василева – ИНА, Йохана Траянова, Леда Старчева, Мариана Василева, Марта Джурина, Петра Димитрова, Росица Гецова, Светлана Мирчева, Симона Халачева, Стела Василева, Трендафила Трендафилова, Харита Асумани, Юлиана Текова и Юлия Лилова.

„Първи септември е и както всяка година съм развълнуван, защото стартира Есенният салон на изкуствата, а Националните есенни изложби са съществена част от него. Това е формат, променил културната история на България. Създател на събитието е Атанас Кръстев – Начо Културата, в чийто двор са се събирали група прогресивни художници, оставили дълбока следа в града ни“, заяви зам.-кметът Пламен Панов.

Той припомни, че в последните две години форумът с над 50-годишна история се организира на кураторски принцип, което дава възможност за нови прочити. Заместник-кметът изрази благодарност към организаторите, партньорите и участниците и подчерта, че „Огледала на града“ предлага мощен, чувствителен и многопластов поглед към Пловдив.

В продължение на един месец публиката ще може да разгледа произведенията в следните пространства на Архитектурно-историческия резерват „Старинният Пловдив“: Къща на Верен Стамболян, Балабанова къща, Къща „Хиндлиян“, Постоянна експозиция „Мексиканско изкуство“ към ГХГ – Пловдив, двор на постоянна експозиция „Енчо Пиронков“ и двор на Галерия „Червеното пони“.

Националните есенни изложби са част от Календара на културните събития за 2026 г. и се осъществяват с финансовата подкрепа на Община Пловдив.

Фотограф: Станимир Петков