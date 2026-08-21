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Задържаха мъж за отравянето на 8 лешояда под връх Ботев

Photo of Таня Грозданова Таня Грозданова Follow on X Send an email 11:43ч, петък, 21 август, 2026
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36-годишният карловец е направил самопризнания, открити са доказателства за престъплението

36-годишен мъж е задържан за отравянето на осем защитени птици в подножието на връх Ботев. Това съобщиха от полицията след акция на служители на Районното управление в Карлово и Главна дирекция „Национална полиция“.

При разследването са открити доказателства, свързващи задържания с отравянето на птиците. По данни на полицията мъжът е направил самопризнания.

Случаят се разследва в рамките на досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура – Пловдив. Всички материали по случая вече са докладвани на прокуратурата.

Осем птици загинаха в Национален парк „Централен Балкан“

Сигналът за масовата смърт на птиците беше подаден на 18 август. Първоначално в района на парков участък „Калофер“, близо до зимния маршрут от Паниците към връх Ботев, бяха открити четири мъртви лешояда и още един в критично състояние. По-късно и петата птица е починала. При разширяването на обхода са открити още три мъртви птици.

Разследват отравянето на осем защитени лешояди

Равносметката е осем загинали птици – седем лешояди и един гарван. Сред тях е и Боев – първият брадат лешояд, освободен в България като част от програмата за възстановяване на изчезналия у нас вид. Само дни преди смъртта си птицата се беше завърнала в страната след прелет от над 14 000 километра през осем европейски държави.

Птиците са били открити в труднодостъпен високопланински район в близост до труп на крава, в който е имало отровна примамка. Телата и пробите от намерените примамки бяха изпратени за изследвания, за да бъде установено токсичното вещество.

Разследването продължава, като предстои прокуратурата да прецени следващите действия спрямо задържания.

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Photo of Таня Грозданова Таня Грозданова Follow on X Send an email 11:43ч, петък, 21 август, 2026
0 127 1 минута
Photo of Таня Грозданова

Таня Грозданова

Журналист с близо 30 години опит, който работи интензивно по… More »

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