Общинските и държавни културни институти в Пловдив се обединяват

Първото в страната обединение между държавните и общински културни институти се случва в Пловдив. То е инициирано от Кукления театър и градската управа, като цели популяризиране на културното съдържание и по-голяма посещаемост от страна на зрителя, който в случая е големият печеливш от синхронизирането на институциите.

Идеята е посещавайки общински музей или галерия, публиката да получава отстъпки за театрален спектакъл или опера. Както и обратно- закупилият билет за някои от спектаклите в афиша на Драмата, Кукления театър или Операта, да получава отстъпки при посещение в музей или галерия. В случая културните институции ще привличат по-голяма публика, а потребителят на културно съдържание ще получава шанс за по-голям и евтин достъп до изкуство.

„Това е първата стъпка от това обединение. Купуваш билет за някои от общинските музеи, а после водиш детето си на Куклен театър и получаваш 30% отстъпка за билет там. И обратно“, обясни зам.-кметът по култура и образование Пламен Панов.

Директорът на Кукления театър Петър Влайков обяви, че съвсем скоро трябва да бъде изгладена в детайл идеята, а обединението между институтите да бъде обявено официално от всички тях в общо събитие. Времето, в което ще важи опцията за отстъпка след посещение в културен институт, ще е 7 календарни дни.