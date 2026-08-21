Съдът решава дали бившият полицай, обвинен за убийството в Съединение, остава в ареста

Тодор Лапков е привлечен към наказателна отговорност за убийството на 21-годишния Митко и за незаконно притежание на оръжие

Окръжният съд в Пловдив ще решава днес дали бившият полицейски служител Тодор Лапков да остане в ареста. Заседанието по мярката му за неотклонение е насрочено за 11 часа.

63-годишният Лапков е обвинен за убийството на 21-годишния Митко Димитров от село Найден Герово, чието тяло беше открито разчленено и укрито в чували в имот в Съединение.

Както „Под тепето“ вече съобщи, срещу бившия полицай са повдигнати две обвинения – за умишлено убийство и за незаконно притежание на огнестрелно оръжие. Към момента разследващите все още изясняват какво точно е довело до фаталния конфликт между двамата.

Според данните, огласени по случая, на 12 август между Лапков и Митко възникнал конфликт. Последвали са два изстрела с ловна пушка, които са причинили смъртта на младия мъж. След убийството обвиняемият направил опит да прикрие престъплението, като разчленил тялото и го поставил в чували.

Два изстрела сложили край на живота на убития в Съединение

Разследването продължава, като са назначени редица експертизи. Една от тях трябва да установи и дали жертвата е имала психично заболяване.

Митко е бил известен на полицията и съдебната система с предишни криминални прояви. По данни, изнесени след убийството, той е извършвал кражби, включително от имота на Лапков. Това обаче е част от обстоятелствата, които разследването трябва да постави в контекста на конкретния конфликт и не означава само по себе си установен мотив за убийството.

Днес съдът трябва да прецени има ли достатъчно данни, които да обосноват предположението, че Лапков е извършил престъпленията, и налице ли са основанията за най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

„Под тепето“ ще следи заседанието и ще информира за решението на съда.

Снимка: btv