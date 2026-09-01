Четвъртото издание на благотворителния фестивал „Нощ на Ангелите“ ще се случи от 11 до 13 септември в пространството около Гребния канал. В продължение на три дни събитието ще обедини популярни български артисти, спортисти, доброволци, представители на бизнеса и хиляди посетители около една обща мисия – да дадат шанс за лечение и по-добър живот на хора в тежък момент.

Достъпът до фестивала е свободен, без входна такса. Всеки посетител може сам да избере как да се включи в правенето на добро – чрез дарение, покупка от благотворителния базар, посещение на кулинарната зона, участие в спортните и творческите инициативи, доброволчество или споделяне на каузите.

Три дни с музика, спорт, изкуство и преживявания за цялото семейство

Дневната програма на „Нощ на Ангелите“ 2026 ще предложи спортни турнири, демонстрации, активности и игри, музикални, танцови и творчески работилници, занимания за деца и възрастни, благотворителен базар за изкуство и ръчно изработени изделия, както и специална зона с храни и напитки.

Вечерните благотворителни концерти ще съберат на сцената едни от най-обичаните български изпълнители. Участието си в подкрепа на каузите са потвърдили Графа, „Молец“, Орлин Горанов, Михаела Маринова, Мона, „Керана и космонавтите“, RO$$ & NA$O, Art Voice Center, Ladies of Alt Rock, формация „Наздравица“ и още много артисти. Всички те се включват безвъзмездно, водени от желанието да помогнат.

В различните фестивални вечери като водещи ще се включат още Димитър Рачков, Николаос Цитиридис и Владимир Зомбори. Заедно с Христо и Цветина Пъдеви те също застават безвъзмездно зад мисията на „Нощ на Ангелите“.

Пет каузи и шест човешки съдби

През 2026 година средствата, събрани от всички инициативи на „Нощ на Ангелите“, ще бъдат разпределени между пет каузи. Те ще подкрепят Мирела, близнаците Иван и Беатриче, Калоян, Любомир и Костадинка, които се нуждаят от средства, за да започнат или да продължат своето лечение и рехабилитация.

Мирела — битка, в която всеки ден е от значение

Мирела Козова е на 12 години. През пролетта започва да се оплаква от главоболие и проблеми със зрението, а направените изследвания разкриват злокачествен тумор в мозъка. След операцията лечението ѝ продължава в специализирана клиника в Турция. Само за първия етап са необходими минимум 30 000 евро. Подкрепата на фестивала ще помогне на Мирела и семейството ѝ да продължат борбата без загуба на ценно време.

Иван и Беатриче — две малки крачки към един голям шанс

Иван и Беатриче са четиригодишни близнаци, родени преждевременно в 28-ата гестационна седмица. Те прекарват първите 80 дни от живота си в интензивно отделение, а получените кръвоизливи оставят трайни последици – детска церебрална парализа. Децата все още не ходят и не говорят, но всяка интензивна рехабилитация ги отвежда по-близо до възможността да бъдат по-самостоятелни. Предстои им специализирана терапия в чужбина, а необходимата сума за продължаване на лечението е около 121 260 евро.

Калоян — петгодишно дете, което не трябва да остава само

Калоян е на 5 години и се бори с рядко генетично заболяване. Диагнозата променя изцяло ежедневието на семейството му, а необходимите лечение, терапии и постоянни грижи изискват средства, които близките му не могат да осигурят сами. През миналата година семейството се свързва с организаторите твърде късно и Калоян не успява да бъде включен сред каузите. През 2026 година „Нощ на Ангелите“ застава до него с посланието, че този път той няма да остане сам.

Любомир — баща и военнослужещ, който има нужда от опора

Любомир е млад баща и военнослужещ от Пловдив. След тежък битов инцидент остава парализиран, а пътят към възстановяването му преминава през продължителни и интензивни рехабилитации. Днес човекът, който е свикнал да бъде опора за своето семейство и да служи на другите, сам има нужда от подкрепа. Събраните средства ще помогнат за продължаване на рехабилитацията му и ще му дадат шанс отново да се изправи на крака – заради себе си и своите деца.

Костадинка — всяка крачка на мама е малко чудо

Костадинка е майка на близнаци и се бори с множествена склероза. Децата ѝ посрещат всяко нейно изправяне от инвалидната количка като малка победа. За да продължи възстановяването си, тя се нуждае от продължителна роботизирана рехабилитация, която не се заплаща от Националната здравноосигурителна каса. Необходимата сума е около 20 000 евро. Подкрепата ще ѝ даде възможност да продължи терапията и надеждата един ден отново да прегърне децата си, изправена на крака.

От една успешна кампания до общност, помогнала на повече от 50 души

Историята на „Нощ на Ангелите“ започва през 2020 година, когато приятели се обединяват, за да помогнат на Ангел Краевски в битката му с онкологично заболяване. Кампанията успява, а огромната обществена съпричастност поставя началото на инициатива, която продължава да се разраства.

През септември 2021 година е създадена Фондация „Нощ на Ангелите“. До днес инициативата е помогнала на повече от 50 души да започнат или да продължат своето лечение. Само по време на предходното издание са събрани над 400 000 лева.

Сто процента от дарените средства достигат до хората, за които са предназначени. Организаторите, доброволците и партньорите даряват безвъзмездно своя труд, време, ресурси и професионални умения.