Граждани и природозащитници ще излязат на протест тази вечер в Пловдив с искане за по-ефективна защита на дивата природа и по-строги санкции при посегателства срещу защитени животни.

Инициативата е организирана от Българското дружество за защита на птиците и е провокирана от случая край Калофер, при който бяха открити мъртви осем лешояда – пет черни, два белоглави и един брадат лешояд. Сред загиналите птици е и единственият брадат лешояд, живеещ в дивата природа в България.

Разследват отравянето на осем защитени лешояда

За смъртта на животните е обвинен 36-годишният Лальо Бичев от Калофер. Съдът определи спрямо него парична гаранция от 3000 евро, която впоследствие бе потвърдена и от Апелативния съд в Пловдив.

Апелативният съд остави гаранцията от 3000 евро на обвинения за отравянето на осем лешояда

От БДЗП посочват, че случаят не е изолиран. По техни данни от 2018 г. досега са регистрирани над 100 случая на отровени или простреляни лешояди. Използването на отровни примамки застрашава не само защитени диви животни, но и домашни и селскостопански животни, като може да представлява риск и за хората.

Протестиращите настояват за по-сериозни наказания при убийство на защитени видове, както и за криминализиране на използването на отровни примамки в природата.

Протестът в Пловдив ще се проведе днес, 2 септември, от 18:00 до 20:00 часа пред Районния съд. По същото време протестна акция е организирана и пред Съдебната палата в София.