Пловдив тества светофари с брайлови бутони за пешеходци

Първият в Пловдив тестово монтиран светофар с бутон за пешеходна заявка, съобразен с изискванията за достъпна и безопасна градска среда, е поставен днес в близост до СУ „Св. Софроний Врачански“ в район „Тракия“.

Новото устройство е оборудвано с тактилни знаци и брайлово писмо, които, в комбинация със звуковите устройства на светофарната уредба, ще подпомагат незрящите и хората със зрителни затруднения да откриват и да се ориентират в границите на пешеходната пътека.

В следващите дни, преди началото на новата учебна година, експертите на ОП „Организация и контрол на транспорта“ тестово ще монтират още два идентични бутона за пешеходна заявка – в близост до СУ „Св. Седмочисленици“ в район „Тракия“ и до ОУ „Захари Стоянов“ в кв. „Коматево“.

„Моделът на устройството е ЕК 533, който напълно отговаря на изискванията на Наредба № РД-02-21-2 за организиране на движението по пътищата с пътни светофари, в сила от 14 май 2025 г. Монтирането на тези устройства на едни от най-натоварените пешеходни светофари до учебни заведения е част от усилията ни за повишаване на безопасността на пешеходците и за създаване на по-достъпна градска среда за всички граждани“, заяви заместник-кметът по транспорт Николай Душков.