26-годишен пловдивчанин подаде фалшив сигнал за домова кражба

За броени часове криминалисти от Първо РУ разобличиха автор на инсценирана домова кражба. Усилената им работа започнала в понеделник, когато 26-годишен пловдивчанин се оплакал, че от адреса му в район „Южен“ била задигната значителна парична сума.

В хода на образуваното досъдебно производство са предприети незабавни оперативни и издирвателни действия. Много скоро обаче разследващите стигнали до извода, че няма извършено посегателство, а младият мъж е подал неверни данни в полицията. Документирането на случая продължава под наблюдение на прокуратурата.