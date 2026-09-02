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26-годишен пловдивчанин подаде фалшив сигнал за домова кражба

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 15:12ч, сряда, 2 септември, 2026
0 127 Преди по-малко от минута

За броени часове криминалисти от Първо РУ разобличиха автор на инсценирана домова кражба. Усилената им работа започнала в понеделник, когато 26-годишен пловдивчанин се оплакал, че от адреса му в район „Южен“ била задигната значителна парична сума.

В хода на образуваното досъдебно производство са предприети незабавни оперативни и издирвателни действия. Много скоро обаче разследващите стигнали до извода, че няма извършено посегателство, а младият мъж е подал неверни данни в полицията. Документирането на случая продължава под наблюдение на прокуратурата.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 15:12ч, сряда, 2 септември, 2026
0 127 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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