Времето в Пловдив на 2 септември 2026 г.

Сутринта на 2 септември в Пловдив ще бъде облачна. Към 11 часа се очаква слънцето да се покаже. Следобед небето отново ще се покрие с облаци, възможно е да превали. Синоптиците предвиждат максимални температури 32-33 градуса.

В планините ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над масивите в Югозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа до умерен север-северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра – около 17°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове на места ще има ниска слоеста облачност или краткотрайна мъгла. Ще духа слаб, по южното крайбрежие до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 27°-29°. Температурата на морската вода е 24°-26°. Вълнението на морето ще е 2-3 бала.