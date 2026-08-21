Проверка установи, че на мястото е работила бригада на ОП „Паркове и градини“, която е премахвала изсъхнала растителност преди асфалтиране на близкия път

Няма постъпили инвестиционни намерения за терена зад Окръжна болница, за който граждани сигнализираха за сеч в една от малкото останали гористи зони в район „Северен“. От районната администрация заявиха пред „Под тепето“, че не са издавали заповеди за сеч на посоченото място.

Проверката на район „Северен“ е установила, че на терена действително е имало работна бригада, но тя е била от общинското предприятие „Паркове и градини“. По информация на администрацията служителите са отстранявали изсъхнала растителност, като дейностите са свързани с предстоящо асфалтиране на близкия път.

От района уточняват, че към момента няма заявено инвестиционно намерение за терена, нито издадена от районната администрация заповед за сеч.

Какво видяха гражданите?

Сигналът беше подаден след като граждани забелязаха дейности в зелената зона зад Окръжна болница и изразиха опасения, че подготовката на терена може да е свързана с бъдещо строителство.

Темата предизвика въпроси именно заради местоположението – става дума за една от останалите незастроени зелени територии в района.

От районната администрация обаче посочват, че извършеното на място е било премахване на суха растителност от общинска бригада, а не разрешена от района сеч.

Предстои асфалтиране на близкия път

Според предоставената на „Под тепето“ информация дейностите са извършени във връзка с предстоящо асфалтиране на близкия път. Именно заради това е било необходимо да бъде почистена изсъхналата растителност в зоната.

Към момента на приключване на материала „Под тепето“ все още не е получило отговор от РИОСВ – Пловдив по подадения сигнал. Затова остава да бъде изяснено и от компетентната по отношение на опазването на околната среда институция какъв е характерът на извършените дейности и дали са били спазени всички изисквания за премахването на растителността.

„Под тепето“ ще публикува позицията на РИОСВ – Пловдив, когато тя бъде получена.