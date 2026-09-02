Въвеждат забрана за дронове в небето над Пловдив в Деня на Съединението

Специални мерки за сигурност се предприемат в Пловдив по повод честването на 141-ата годишнина от Съединението на България и празника на град Пловдив.

По време на тържествената заря-проверка на 6 септември в района на площад „Съединение“ няма да бъдат допускани лица в нетрезво състояние, с агресивно поведение, както и носещи обемисти багажи, огнестрелни оръжия, пиротехнически изделия, остри предмети, стъклени бутилки и др.

От съображения за сигурност в периода от 16:00 до 22:30 часа на 6 септември се въвежда забрана за полети на дронове и други безпилотни или пилотирани летателни средства в радиус от 1000 метра и височина 1000 метра около паметника на Съединението. Изключение се прави единствено за излитащите и кацащите самолети на Летище Пловдив.