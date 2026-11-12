Фотокапани разкриват над 90% от изхвърлящите незаконно отпадъци в Пловдив

Община Пловдив продължава активната си работа срещу нерегламентираното изхвърляне на отпадъци в кварталите на града. В рамките на съвместни проверки на Пловдивския общински инспекторат (ПОИ) и ОП „Общинска охрана“ на различни проблемни места в града се поставят камери за видеонаблюдение (фотокапани). Те подпомагат установяването на лица и фирми, които изхвърлят отпадъци на нерегламентирани места.

Мярката вече дава сериозни резултати – в над 90% от случаите, заснети с фотокапани, нарушителите са установени. Това стана ясно днес по време на среща между директора на Пловдивския общински инспекторат инж. Пламен Спасов и директора на ОП „Общинска охрана“ Добрин Карпузов.

Показателен пример е районът около контейнерите за смесени битови отпадъци на бул. „Македония“ № 107. От началото на ноември Пловдивският общински инспекторат е съставил девет акта за установяване на административни нарушения. Два от тях са на юридически лица, за които са предвидени санкции в общ размер на 1022 евро. Останалите седем са на физически лица, с предвидени глоби в общ размер на 1785 евро.

Община Пловдив ще продължи да разширява контрола чрез увеличаване на броя на местата с видеонаблюдение, като усилията ще бъдат насочени към точки с повтарящи се нарушения. Целта е да се предотврати образуването на нерегламентирани сметища и да се осигури по-чиста градска среда.