ОП „Младежки център Пловдив“ празнува своя 11-и рожден ден



Есента в Пловдив носи нови поводи за смислени разговори, споделени емоции и истински празник на младежката енергия. ОП „Младежки център Пловдив“ отправя покана към младите хора, партньорите и всички граждани на града да се включат в две специални събития, които поставят във фокуса си диалога, приемането и силата на общността.

Вече повече от десетилетие ОП „Младежки център Пловдив“ е много повече от сграда край Гребната база – то е пулсиращото сърце на младежкия живот под тепетата и пространство за неформално образование, личностно развитие и свободно изразяване. От отбелязването на значими каузи и творчески ателиета до доброволчески акции, обучения и международни обмени – центърът е мястото, където идеите на младите хора получават криле, а гласът им се чува. Всяка инициатива тук си заслужава, защото се ражда от реалните нужди на младежите, изгражда критично мислене и превръща Пловдив в по-активен, солидарен и съвременен град.

Първо събитие е „Разговор без предразсъдъци“ за Международния ден на толерантността. На 16 ноември светът отбелязва Международния ден на толерантността – дата, която ни напомня, че различията между нас не са бариера, а богатство, а истинското разбирателство започва с умението да изслушваме другия. В град с хилядолетна история като Пловдив, където различни култури и общности съжителстват рамо до рамо, темата за взаимното уважение е жива и важна всеки ден.

По този повод Младежкият център, в партньорство с Комплекса за социални услуги за деца и семейства (КСУДС), организира специално събитие, посветено на многообразието и хармоничното съжителство. Програмата обещава да бъде динамична и въздействаща и включва подкаст разговор на живо, среща с гости с различен житейски и професионален опит, които ще споделят своите откровени лични истории и добри практики и дискусия, насочена към междукултурния диалог, взаимното уважение и начините, по които заедно можем да преодолеем предразсъдъците.

Дата: 16 ноември 2026 г.

Час: 15:00 – 17:00 ч.

Място: Зала „Метеор 1“, ОП „Младежки център Пловдив“ (ул. „Ясна поляна“ № 18)

Участие: Входът е свободен, но е необходимо предварително записване чрез регистрационната форма.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoNClK0yJoZIuFtUuLzHw6Y58t1yZT78ZWjePvevhHkXXoDw/viewform

Повече информация на страницата на ОП „Младежки център Пловдив“ във Facebook

Второто събитие е посветено на 11 години вдъхновение – Младежки център Пловдив празнува рожден ден! Времето лети, когато е изпълнено с усмивки, приятелства и смели мечти! ОП „Младежки център Пловдив“ отбелязва своята 11-а годишнина и ви кани да станете част от най-вълнуващия празник в календара на организацията. Единадесет години по-късно центърът продължава да расте, да променя съдби и да доказва, че когато младите хора имат подкрепа, няма непостижими цели.

Очаква ви зареждаща атмосфера, много настроение и специално подготвена програма, с която заедно да отпразнуваме изминалия път и да си пожелаем още десетилетия на дръзки идеи и споделени успехи. Заповядайте да духнем свещичките заедно!

Повече информация и програма: https://fb.me/e/6MWWt5CfB

Екипът на ОП „Младежки център Пловдив“ с радост очаква всички гости, приятели и съмишленици, за да сподели тези вълнуващи поводи за срещи, общуване и нови съвместни инициативи!