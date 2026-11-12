Българската народна песен събира хорове от страната и чужбина в Пловдив

Четиридневните Национални празници на фолклорното хорово изкуство започват на 12 ноември в Малката базилика и са посветени на 100-годишнината на Българския хоров съюз

Пловдив става домакин на Националните празници на фолклорното хорово изкуство от 12 до 15 ноември. Четвъртото издание на фестивала ще събере хорови формации от страната и чужбина в Малката базилика на Филипопол, а тазгодишната програма е посветена на 100-годишнината на Българския хоров съюз.

Началото ще бъде поставено от хор „Седянка“ от Орхус, Дания. Формацията изпълнява изцяло български фолклор и е пример за това как народната песен съхранява връзката с българските корени и извън пределите на страната.

Сред участниците са още Дамски хор „Тримонциум“ при Община Пловдив с диригент д-р Мая Йорданова, вокален ансамбъл „Елбетица“ с диригент Милена Андреева, „Вая квартет“ с диригент Ганчо Гавазов и девическа формация „Евмолпея“ с диригент доц. д-р Алиа Хансе.

В програмата е включен и Академичният народен хор с диригент проф. Костадин Бураджиев.

Празниците нямат конкурсен характер. Идеята е да създадат пространство за среща и творчески обмен между народни и школувани хорове, изпълнители и диригенти, както и да популяризират българската хорова музика, изградена върху фолклорната традиция.

Организатор е сдружение „Фолклор и съвремие“ с председател проф. д-р Костадин Бураджиев. Събитието се провежда с подкрепата на Българския хоров съюз.

Концертите ще продължат до 15 ноември в пространството на Малката базилика на Филипопол.