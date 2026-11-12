БЧК открива безплатна телефонна линия за психологическа подкрепа след трагедиите на „Тракия“

Българският Червен кръст предоставя безплатна психосоциална подкрепа на пострадалите при тежките катастрофи на автомагистрала „Тракия“, на семействата и близките им, както и на свидетели на произшествията и други засегнати от трагедията.

На националния телефон на БЧК за психосоциална подкрепа — 0800 11 466 — всеки, който има нужда от помощ, може да разговаря с квалифицирани психолози, обучени за работа при кризи. Както помощта, така и телефонните обаждания са безплатни за потребителите.

Преживяването на тежък инцидент, загубата на близък човек или тревогата за живота на пострадал могат да предизвикат силен емоционален стрес. Навременната психологична помощ осигурява възможност за споделяне на преживяното, подкрепа за справяне с непосредствените реакции и насоки според индивидуалните потребности.

Телефонната подкрепа допълва помощта, оказвана на място от екипите на БЧК за реакция при бедствия и кризи от Сливен и Ямбол, които се включиха с първа долекарска помощ, психосоциална подкрепа, предоставяне на вода и хранителна подкрепа.

Българският Червен кръст изразява искрени съболезнования на семействата и близките на загиналите и съпричастност към всички пострадали. Организацията остава до засегнатите с грижа и подкрепа в този тежък момент.