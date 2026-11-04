До 4000 евро глоба за фалшиви намаления на „Черния петък“

КЗП проверява онлайн магазини и търговци за подвеждащи промоции. Глобите за нелоялни практики достигат 50 000 евро

Глоби от 400 до 4000 евро за всеки отделен случай на доказано фалшиво намаление и до 50 000 евро за нелоялни търговски практики предвижда законът. За това предупреждава Комисията за защита на потребителите (КЗП) в началото на кампанията „Черен петък“.

Комисията извършва засилени проверки на онлайн магазини и търговци, предлагащи техника, дрехи, обувки и други стоки с промоционални цени. Инспекторите следят дали обявените отстъпки са реални, дали информацията за цените е коректна и дали потребителите не са подвеждани с реклами, създаващи впечатление за по-голяма икономическа изгода от действителната.

Проверяват се предишните и намалените цени, периодите на промоциите и съответствието между рекламните послания и реалните условия на офертите.

Как да разпознаем фалшивото намаление

КЗП предупреждава за практиката цените на стоките да бъдат повишавани преди промоционална кампания, а след това да се представят като значително намалени.

При съмнение за подобна нелоялна практика потребителите могат да подават сигнали до Комисията. За да бъде разгледан ефективно конкретният случай, е препоръчително да се предоставят точни данни за онлайн магазина, продукта и обявената оферта.

Важно е към сигнала да бъдат приложени и снимки на екрана, показващи цените, рекламните послания и условията на промоцията.

Фалшиви онлайн магазини изчезват след кампанията

Ежегодно след „Черния петък“ жалбите в КЗП се увеличават значително, като част от проблемите са свързани с предоверяване на потребителите на ненадеждни онлайн търговци.

Комисията предупреждава и за появата на фалшиви онлайн магазини, които след края на кампанията биват закривани. Така потребителите могат да останат без възможност да върнат закупените стоки или да потърсят правата си.

По подобни случаи КЗП работи съвместно с органите на реда и други институции.

Шест съвета за безопасно пазаруване

От Комисията препоръчват на потребителите:

Да не пазаруват импулсивно само заради обявена голяма отстъпка.

Да сравняват предложенията на различни онлайн магазини.

Да се запознават внимателно с условията на покупката и доставката.

Да проверяват дали търговецът посочва реални адрес и телефон за контакт.

Да следят дали всички допълнителни разходи са включени в крайната цена.

Да помнят правото си на отказ от договор в 14-дневен срок при покупки от разстояние.

Къде да подадем сигнал

Потребителите могат да се свържат с КЗП на горещата линия 0700 111 22 или да подадат жалба в териториалните отдели на Комисията в страната.

Приемната в София се намира на ул. „Врабча“ № 1, на партерния етаж, с работно време от 9:00 до 17:30 часа.

От Комисията посочват, че предприемат превантивни действия за защита на икономическите интереси на потребителите и за осигуряване на прозрачна и лоялна търговска среда.