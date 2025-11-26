Спират конкурса за визия на Младежки хълм

Обявеният архитектурен конкурс за идеен проект за благоустрояването на Младежки хълм ще бъде прекратен. Това съобщиха за Под тепето от Община Пловдив по повод вчерашната ни публикация, че градската власт сериозно се е объркала с обявяването на процедурата в този й вид.

Както ви информирахме преди броени часове, така изготвената обществена поръчка включва общо три частни парцела в зелените зони на тепето, на които е разположен Stage Park и прилежащите му зони. Заради видимия пропуск на администрацията при подготвянето на процедурата, от сдружение „Творчески комплекс Инкубатор“ съобщиха, че ще сезират Комисията за защита на конкуренцията и изброиха пред медията куп непонятни за тях пороци в поръчката.

От кметството днес коментираха за Под тепето, че процедурата ще бъде свалена до края на седмицата, за да бъде прецизирана. Ще се организира разговор с представителите на сдружение „Творчески комплекс Инкубатор“ относно цялостната визия на Младежки хълм, след което ще бъде обявена нова процедура, която няма да включва частните имоти.