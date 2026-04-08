Полицията с първа официална информация за откритите части от човешко тяло в „Тракия“

Полицията излезе с първа официална информация по случая с открити части от човешко тяло в пловдивския район „Тракия“, за който Под тепето съобщи по-рано днес.

Сигналът за намерен чувал с части от човешко тяло край контейнер за битови отпадъци е подаден минути след 13 часа на телефон 112. Незабавно към мястото е насочена оперативна група от състава на Пето районно управление, както и служители от отделите „Криминална полиция“ и „Разследване“, и сектор „Базова научно-техническа лаборатория“.

Местопроизшествието е запазено, извършен е оглед, съобщават от полицията. По случая е образувано досъдебно производство.

Разследващите предприемат активни действия за изясняване на всички факти и обстоятелства около тежкия случай. Към момента не се съобщава официална информация за самоличността на жертвата, както и за евентуални заподозрени.

Очакват се допълнителни данни след приключване на първоначалните процесуално-следствени действия.