Столичанин е задържан за убийството на клошар в Пловдив

Жертвата е пребита до смърт в изоставена къща в центъра на града

27-годишен криминално проявен и осъждан мъж от София е задържан за умишлено причинена смърт на пловдивчанин, водещ скитнически начин на живот. На 18 септември във Второ районно управление е започнато досъдебно производство след сигнал за открито тяло на мъж в изоставена къща в района на пл. „Кочо Честименски“.

Разследването установило, че жертвата е починала вследствие на тежки травми, причинени от побой. Благодарение на бързи оперативно-издирвателни действия, проведени съвместно със служители от отдел „Криминална полиция“, извършителят е установен и задържан.

Спрямо него е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 116, ал. 6, т.11, във връзка с чл. 115 от Наказателния кодекс. Делото се води под наблюдението на Окръжна прокуратура – Пловдив.