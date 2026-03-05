АктуалноГрадътЖивотЗабавлениеНовиниФотогалерия

Фотосесия през март в Пловдив

Photo of Веселина Михайловска Веселина Михайловска Follow on X Send an email 10:23ч, четвъртък, 5 март, 2026
0 129 Преди по-малко от минута

Месецът, в който всички предчувстваме настъпването на пролетта, а с нея и повече енергия за забавление, ни приветства с красива цветна локация

Площадът пред Общината най-често се превръща в задължителното място за фотосесия през всички сезони. Дали с богатата коледна украса през зимата, или цъфналата магнолия и бяко-червените мартенички през пролетта – тук винаги има опашка за снимки!

Разкошните кадри на фотографа с филтър за красивото – Димитра Лефтерова, ни разкриват една прекрасна феерия от цветове и цветни детайли, задължителни за посещение и запечатване.

Съветваме да се възползвате от прекрасното време, което ни обещават през следващите няколко дни и да  разнообразите фийда си в социалните мрежи за пролетта!

Цялата галерия със снимки на фотограафа Димитра Лефтерова може да разгледате в Lost in Plovdiv.

Тагове
Photo of Веселина Михайловска Веселина Михайловска Follow on X Send an email 10:23ч, четвъртък, 5 март, 2026
0 129 Преди по-малко от минута
Photo of Веселина Михайловска

Веселина Михайловска

Създава съдържание, насочено към туристите и гостите на Пловдив и… More »

Вашият коментар


Back to top button
Изпрати новина