Фотосесия през март в Пловдив

Месецът, в който всички предчувстваме настъпването на пролетта, а с нея и повече енергия за забавление, ни приветства с красива цветна локация

Площадът пред Общината най-често се превръща в задължителното място за фотосесия през всички сезони. Дали с богатата коледна украса през зимата, или цъфналата магнолия и бяко-червените мартенички през пролетта – тук винаги има опашка за снимки!

Разкошните кадри на фотографа с филтър за красивото – Димитра Лефтерова, ни разкриват една прекрасна феерия от цветове и цветни детайли, задължителни за посещение и запечатване.

Съветваме да се възползвате от прекрасното време, което ни обещават през следващите няколко дни и да разнообразите фийда си в социалните мрежи за пролетта!

Цялата галерия със снимки на фотограафа Димитра Лефтерова може да разгледате в Lost in Plovdiv.