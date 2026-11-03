BTL инвестира близо 40 млн. евро във втори завод в Пловдив

Компанията BTL ще прави нова крупна инвестиция в Пловдив. Глобалният лидер в разработката и производството на медицинска апаратура, отворил първата си фабрика под тепетата само преди близо година, продължава стратегическия си растеж с придобиването на втора производствена база в България. Инвестицията в размер на близо 40 млн. евро в модерен завод край Пловдив е продиктувана от растящата нужда от увеличаване на производствения капацитет и постигане на по-висока степен на вертикална интеграция, независимост и гъвкавост на процесите.

Новият завод ще заработи официално през 2027 г. и ще удвои капацитета на компанията, добавяйки ключови звена към производствения ѝ цикъл. Разширяването на дейността ще доведе и до разкриването на над 250 нови работни места в региона на Пловдив, където към момента се намира най-големият глобален производствен и логистичен център за крайни изделия на BTL.

Комплексът се простира на 47 000 кв. м обща площ (от които 24 000 кв. м застроена част) и осигурява необходимите условия за внедряване на нови производствени направления. Трансформацията на базата ще я превърне в съоръжение от следващо поколение. Наред с досегашната механична обработка и автоматизация, новата база ще се отличи с мащабна иновация и интеграция на индустриална роботизация, изкуствен интелект, високотехнологични софтуери и интелигентни инженерни решения. Това технологично надграждане ще оптимизира производствените потоци и ще позволи на компанията да отговори бързо на нарастващото глобално търсене.

С тази мащабна стъпка BTL не само ускорява плановете си за развитие, но и затвърждава водещата си позиция на иновативен индустриален лидер, който съчетава глобалния бизнес растеж с дългосрочни инвестиции в регионалната икономика, новите технологии и високата добавена стойност.