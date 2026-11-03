12-годишен талант стигна до полуфиналите, а 15-годишната Ева Иванчева записа най-доброто си класиране досега

Александър Вачев спечели четвъртата си шампионска титла на националния турнир по керъм, който се проведе през уикенда в Пловдив.

Юбилейното десето издание на състезанието събра рекорден брой участници, а за първи път в историята му бяха организирани полуфинали преди финалната среща.

Вачев, който има опит от европейски и балкански първенства, защити репутацията си на един от най-силните български състезатели. В полуфинала той се изправи срещу 12-годишния Любомир Димитров, определян като една от младите надежди на българския керъм. Срещата завърши с категоричното 25:5 в полза на шампиона.

В другия полуфинал Георги Копринов победи шесткратния носител на титлата Иван Димитров с 22:9 и си осигури място във финала. Копринов направи впечатляващ скок в класирането, след като в предишните два турнира е завършвал седми.

В решителната среща Вачев надделя над Копринов и завоюва четвъртата си титла. Финалът беше ръководен от съдия Тихомир Митев.

19 състезатели от три държави

За юбилейното издание бяха регистрирани рекордните 21 участници от България, Великобритания и Франция. Заради вирусни заболявания част от състезателите не успяха да се включат. Така турнирът се проведе с 19 участници.

Петима от тях дебютираха в национално първенство по керъм. Сред новите състезатели бяха и Гани Кхан и Хади – студенти по медицина в Пловдив и представители на Великобритания, които откриват играта чрез традициите на пакистанските си семейства.

Гани Кхан се представи особено силно още при първото си участие и завърши на шесто място. В състезанията на федерацията вече участват играчи от различни националности, сред които и французинът Тома Гонсард.

Отлично се представи и 15-годишната Ева Иванчева, която зае седмото място и стана най-добре класираната жена в турнира. Това е най-доброто ѝ постижение досега.

Купата се предава от 2015 година

Историята на националния турнир по керъм започва през 2015 г., когато се провежда първото издание. За него Иван Димитров изработва собственоръчно шампионската купа, която оттогава се предава на победителя във всяко следващо състезание.

До момента трофеят е печелен шест пъти от Иван Димитров и три пъти от Александър Вачев. С четвъртата си титла Вачев продължава да се доближава до рекордьора.

Юбилейното издание отбеляза и важна крачка в техническото обезпечаване на състезанията. За първи път всички мачове се проведоха с професионални дъски, закупени със средства, събрани с общите усилия на членовете на федерацията.

Софтуер, предоставен от Чешката керъм федерация, позволи резултатите и срещите да бъдат следени в реално време. Всички участници получиха грамоти и символичен подарък за спомен от юбилейния турнир – подложка за чаша, изработена на 3D принтер със съдействието на VLine Designs.

С много емоции, оспорвани срещи и нови имена в класирането десетото национално първенство по керъм затвърди развитието на играта в България.

Снимки: Българска федерация по керъм