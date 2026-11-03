Протест след смъртта на кученце, убито с ритник

Случаят с кучето Кнопа, убито с ритник в столичния квартал „Кръстова вада“, предизвика вълна от възмущение. Още вчера граждани се събраха пред жилището на мъжа, изритал животинчето. Тази сутрин столичани отново се събраха на протест, към който се присъедини и стопанката на загиналия домашен любимец.

Пред bTV тя разказа, че преди трагичния инцидент не е имало никакви признаци, че мъжът може да прояви подобна жестокост. Семейството ѝ дори не е знаело за предишни прояви на агресия от негова страна.

Според защитника на животните Явор Гечев обаче още от петък е имало сигнали за поведението на мъжа и за нападения на същото място. По думите му, ако институциите са реагирали своевременно, фаталният случай е можел да бъде предотвратен.

„Живеем в едно болно общество, в което агресията и насилието са част от ежедневието ни“, коментира Гечев.

Друга жена също е била нападната

Същият мъж е проявил агресия и към кучето на Таня Божкова няколко дни преди смъртоносния инцидент. В петък сутринта тя разхождала своя померан, тежащ едва два килограма, по тротоара пред жилищната сграда, в която живее нападателят.

Пред NOVA жената разказа, че мъжът започнал да ѝ крещи и да я обижда, без да има повод за конфликт. След това изритал силно кучето в корема, при което животното отхвръкнало на около половин метър.

След нападението той заплашил и стопанката, че може да я сполети същото. Божкова успяла да му отвърне, че случилото се е записано от камера, монтирана зад нея. Тогава мъжът си тръгнал.

Померанът е оцелял след удара.

Подаден е сигнал преди фаталния случай

Божкова и семейството ѝ са подали официална жалба още в петък, като са предоставили на полицията и институциите запис от нападението. Това се е случило два дни преди другото куче да бъде убито.

По думите ѝ след инцидента с нея са се свързали и други жени, които твърдят, че са били подложени на агресия от същия мъж.

По случая със загиналото животно е образувано досъдебно производство.