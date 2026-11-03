Пласидо Доминго пристига в Пловдив за второто издание на „Тракийски награди за класическа музика”

Второто издание на „Тракийски награди за класическа музика” на Соня Йончева ще се проведе на 22 юни 2027 г. Културната инициатива на оперната прима и продуцент се завръща след успеха на първото издание на Античния театър в най-стария жив град в Европа и последвалото излъчване на събитието при висок зрителски интерес по Българската национална телевизия. По време на церемонията и галаконцерта на лауреатите догодина голямата награда за цялостен принос към класическите изкуства ще бъде връчена на легендарния Пласидо Доминго.

„От много години Пласидо е като част от моето семейство и за мен ще бъде чест и удоволствие той да посети и пее за пръв път в родния ми град. Дължа много за кариерата си на него, а световното оперно изкуство не познава друг артист с неговите достижения”, сподели Соня Йончева.

Репертоарът на Пласидо Доминго включва над 150 централни роли с повече от 4500 изпълнения. Записал е над 100 албума, заснел е повече от 50 видео продукции и е носител на 12 награди „Грами“. Освен певец, той е и диригент с над 600 оперни и симфонични спектакъла с най-престижните оркестри в света. Бил е генерален директор на Операта в Лос Анджелис и Националната опера във Вашингтон. А основаният от него оперен конкурс „Опералия” вече над 30 години открива най-новите световни звезди.

Пласидо Доминго е новатор в търсенето на диалог между белканто и попмузиката. От 1990 г. в продължение на повече от десетилетие пее заедно с Хосе Карерас и Лучано Павароти във формата „Тримата тенори”. Така те успяват да привлекат нови многобройни почитатели към оперното изкуство. Изпълнява световни премиери на съвременни опери и популяризира жанра сарсуела, следвайки стъпките на родителите си.

Критиката го определя като „Ренесансов човек“ и е удостоен с множество отличия за приноса си към изкуството и хуманитарната дейност, сред които: Президентския медал на свободата (САЩ), Ордена на Почетния легион (Франция), Почетно рицарство (Обединеното кралство), Ордена на ацтекския орел (Мексико), Големия кръст на Ордена за граждански заслуги „Изабела Католическа“ (Испания), както и почетни докторски степени от университетите в Оксфорд, Харвард, Ню Йорк и Саламанка.

Първите сценични изяви на Пласидо Доминго са през 1957 г. и през 2027 г. ще отпразнуваме заедно неговите безпрецедентни 70 години на сцената без прекъсване – абсолютно историческо постижение. Той е свързал кариерата си с най-големите оперни театри, диригенти и сценични партньори в света, сред които и поколения оперни изпълнители от България: Николай Гяуров, Никола Гюзелев, Гена Димитрова, Анна Томова-Синтова, Александрина Милчева, Райна Кабаиванска, Веселина Кацарова и др. В последното десетилетие Доминго има и специално сценично партньорство със Соня Йончева – два пъти е гостувал на нейната „Гала в София” (през 2021 и 2025 г.), както и „Опералия” (спечелена от Йончева през 2010 г.) бе домакинствана от българското сопрано през 2025 г. в София. Двамата са пяли заедно на сцени като Метрополитън опера, а на 17 декември тази година ще изнесат и съвместна оперна гала в най-стария оперен театър в света – този в Неапол.

„Тракийски награди за класическа музика” 2027 отново ще се проведат на Античния театър в Пловдив в партньорство с Държавна опера Пловдив и ще бъдат откриващо събитие на фестивала Opera Open. Церемонията и галаконцертът на лауреатите ще бъдат организирани от продуцентската компания на Соня Йончева SY11 Events. Организаторите подготвят още много специални изненади в останалите категории.

Припомняме, че носители на престижните статуетки от първото издание бяха: Анна Томова-Синтова (за цялостен принос в класическите изкуства), Баварска опера в Мюнхен (за оперен театър на годината), Вагнеров фестивал на Софийската опера (за продукция на годината), Добринка Табакова (за композитор на годината), Вера Немирова (за режисьор на годината), Якуб Орлински (за оперен певец на годината), Габриела Георгиева (за оперна певица на годината), Марта Петкова (за балетен артист на годината), Пачо Флорес (за солист-инструменталист на годината), Емануил Иванов (за млад музикант на годината), Екатерине Буачидзе (за дебют на годината).

Билетите са вече в продажба в мрежата на Купи Билети:

https://kupibileti.bg/events/trakiyski-nagradi-klasicheska-muzika-sonya-yoncheva-2027-66268