Времето в Пловдив на 3 ноември 2026 г.

Дъждовен вторник с температури до 12 градуса под тепетата

Облачно и дъждовно ще бъде времето в Пловдив във вторник, 3 ноември. Температурите ще останат ниски за началото на ноември, като максималните ще достигнат около 12 градуса, а минималните ще бъдат около 10°.

Валежите ще продължат през целия ден, като по-значителни количества се очакват в сутрешните и следобедните часове. Вероятността за дъжд е висока, а облачността ще остане плътна.

Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от югоизток. Изгревът на слънцето е в 6:55 ч., а залезът – в 17:12 ч.

Според прогнозата на НИМХ за страната във вторник се очакват повсеместни валежи, които на места ще бъдат значителни по количество. В планините дъждът ще преминава в сняг.

снимка: Dimitra Lefterova