Какво се случва в болница „Селена“?

Какво се случва в най-голямата АГ болница в Южна България „Селена“? Този въпрос витае в общественото пространство вече втори месец, откакто мощни трусове разтресоха едно от най-печелившите частни лечебни заведения в страната. Търговските спорове между съоснователя на „Селена“ д-р Ангел Ставрев и собственика на болницата Николай Найденов, отстраняването на първия от управлението и арестът на втория, както и разразилата се покрай това буря от нови събития и обстоятелства влияят значително и върху персонала, и върху пациентите.

Хора от екипа на здравната институция твърдят, че в момента ситуацията там клони към хаос, предизвикан от тежки организационни и кадрови проблеми. Към днешна дата има сигнали от служители, в които се твърди, че не са получили възнагражденията си за месец януари. Санитари и акушерки получават част от заплащането си в брой, а според въпросните сигнали нито един лекар не е получил заплата за същия период, както и че през последната седмица масово се подават молби за напускане.

Според сигнала на тази снимка са служители на болницата, събрали се пред кабинета на ръководството в търсене на заплатите си за януари

„Забавянето или неизплащането на трудови възнаграждения не само нарушава трудовото законодателство, но създава предпоставки за масово напускане, демотивация и влошаване на качеството на медицинската грижа. Плащания „на ръка“ биха могли да доведат до санкции от страна на контролните органи и сериозни финансови последици за лечебното заведение“, се алармира в сигналите.

В тях се посочват и сериозни проблеми, които засягат както инвитро клиниката към лечебното заведение, така и основната болнична структура. Те повдигат въпроси, свързани с безопасността на пациентите, законосъобразността на дейността и финансовата стабилност на болницата.

Според сигналите, касаещи инвитро клиниката, там като ембриолог работи чужд гражданин с основно образование и съмнения за незаконно пребиваване в страната. Ако това бъде потвърдено, случаят би представлявал грубо нарушение на нормативните изисквания за упражняване на високоспециализирана медицинска дейност, тъй като при липса на необходимата правоспособност съществува реален риск за качеството на процедурите, компрометиране на биологичен материал и невъзвратими последици за пациентите, включително загуба на репродуктивен шанс. Допълнително се твърди, че два дни в седмицата в клиниката нерегламентирано работи ембриолог от конкурентно лечебно заведение, а подобна практика, ако не е надлежно декларирана и съгласувана съгласно трудовото и медицинското законодателство, може да породи конфликт на интереси и въпроси относно защитата на медицинската документация и чувствителните данни на пациентите.

В сигналите се отчита и друг сериозен проблем- критичен недостиг на анестезиолози. По данни на служители в момента в болницата работят трима анестезиолози, при нормативно изискване за минимум осем. Петима анестезиолози са подали предизвестия за напускане, като това поставя лечебното заведение в състояние на сериозен кадрови дефицит. Недостатъчният брой специалисти може да доведе до отлагане на планови операции, невъзможност за адекватна реакция при спешни състояния, повишен риск от професионално прегаряне и медицински грешки, пряка заплаха за живота и здравето на пациентите.

Според подадената информация се изготвят и представят медицински графици, които не отразяват реалното присъствие на специалисти. Според служители на „Селена“ това би могло да прикрива кадрови дефицит и да създаде фалшиво усещане за осигурена 24-часова медицинска готовност, което при спешна ситуация може да има фатални последици.

Освен това, пак според сигнала, се назначават като санитари лица, които изпълняват функции на акушерки, без да имат нужната за това квалификация и правоспособност. Посочва се, че за това се ползват граждани на Киргизстан, ако подобна практика в болницата бъде потвърдена, това представлява нарушение на Закона за лечебните заведения и на изискванията за придобита квалификация и правоспособност.

Под тепето се опита да се свърже със собственика на АГ болница „Селена“ Николай Найденов, за да отговори на въпросите за ситуацията в лечебното заведение, но той не бе открит за коментар.