Над 153 хиляди нарушения на трудовото законодателство са установени от началото на годината

Общо 153 655 нарушения на трудовото законодателство са открили инспекторите по труда при проверките си от началото на 2026 г. до края на октомври. За този период Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ е осъществила 40 478 проверки, съобщиха от институцията.

По-голямата част от нарушенията са свързани с условията на труд. Установени са 81 448 случая на неспазване на изискванията за здравословна и безопасна работна среда. Други над 71 хиляди нарушения засягат трудовите правоотношения между работодатели и служители.

При контролната дейност са открити и 2944 случая на работа без сключен трудов договор.

Спрени са над 800 обекта и съоръжения

В резултат на проверките инспекторите са разпоредили спирането на 836 обекта, работни площадки, машини и съоръжения. От работа са отстранени 109 работници. За сравнение, през същия период на миналата година броят им е бил 85.

От началото на годината до октомври са извършени и 792 проверки във връзка с разследването на трудови инциденти.

Над 16 900 разрешения за работа на непълнолетни

За десетте месеца на годината Главната инспекция по труда е издала повече от 16 920 разрешения за наемане на работа на непълнолетни лица.

Агенцията продължава да следи и за изплащането на трудовите възнаграждения. От началото на годината са внесени 11 искови молби за започване на производства по несъстоятелност срещу работодатели, които забавят заплатите на повече от два месеца за поне една трета от своите служители.

За отчетения период са съставени 8449 акта за установяване на административни нарушения. Стойността на влезлите в сила наказателни постановления и одобрените споразумения надхвърля 6 милиона евро.

Главната инспекция по труда отбелязва 119 години

Данните бяха оповестени по повод 119-ата годишнина от създаването на Главната инспекция по труда. Началото на институцията е поставено със Закона за инспектората по труда, утвърден от княз Фердинанд и обнародван в „Държавен вестник“ на 3 ноември 1907 г.

„Добрата организация на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд запазва човешкия живот, пести средства, осигурява здраве и безопасност при работа“, коментира в началото на октомври изпълнителният директор на агенцията инж. Екатерина Асенова.

От институцията подчертават значението на превенцията и контрола за ограничаване на трудовите злополуки и гарантиране на правата на работещите.