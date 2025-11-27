Food Shop: вкусната страна на храната за вкъщи

Всичко започва с едно малко магазинче за хранителни стоки край пътя между село Калековец и индустриална зона Стряма преди повече от 20 години. Много от работещите в зоната често се отбивали, за да вземат готови салати или някакви продукти, които да хапнат в обедната си почивка, но и постепенно се питали „защо няма заведение, където да се нахраним с прясно приготвени ястия“. Така сред собствениците се ражда идеята за Food Shop – място, където можеш да вземеш топла, домашно приготвена храна, дори когато си на път, и което съчетава нюха към търговията и вкусните гозби на семейната двойка.

Първият обект отваря през 2016 година, а днес вече има пет Food Shop локации – в Калековец, Граф Игнатиево, на два адреса по Брезовско шосе и на бул. Никола Вапцаров. В момента се изгражда и най-големият Food Shop, който ще отвори врати съвсем скоро.

Менюто остава вярно на българския вкус – салати, супи, готвени ястия, кюфтета и кебапчета „ретро“, приготвени по традиционни рецепти и с вкуса, на който сме свикнали от детството и скарата по съборите на село. Някои от обектите имат и малки салони за хранене, но повечето клиенти избират храната в кутия – удобна, вкусна и достъпна.

Идеята започва като семейна инициатива, но днес вече се разраства все повече и повече и ни доказва, че когато влагаш сърце в това, което правиш, хората го усещат – и се връщат отново и отново.

Food Shop е пример, че големите неща понякога тръгват от малките – от едно магазинче, от едно просто питане и от една споделена любов към българската кухня.