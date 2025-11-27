Пловдив влиза в новата ера на киноизживяването- утре вечер зрителите ще се изстрелят в бъдещето с първите прожекции в чисто новото CineLand Марково Тепе. С какво този кино комплекс е толкова специален, че го прави наистина уникален за България? Как зрителят буквално ще влезе във филма още утре и дали наистина билетът за прожекция ще струва 100 лева? За да потърсим отговорите на тези и много други въпроси се срещнахме със собствениците на веригата CineLand Янаки Дерменджиев и Божидар Илиев, които утре ще открият най-ярката перла от короната си от кинокомплекси в страната- този в Мол Марково Тепе.

Всъщност, всичко в новото кино в Пловдив го прави изключително специално- от картината и звука, през креслата, амфитеатралността и „въздухът“ за всеки зрител.

„ Двамата се ръководим от принципа, че правим кина за себе си. Създаваме максимално комфортни зали, за да може зрителят да се потопи изцяло във филма. И всичко да е максимално качествено- картината и звука, през седалките, та до пуканките и начина, по който се приготвят“, коментира Янаки Дерменджиев.

„ Толкова много технологии напъхахме тук, че даже не можем да ги обясним в рамките на десет минути. Поискахме да дадем на Пловдив това, което наистина заслужава. Тук стреляхме с тежката артилерия. Тази технология е напълно уникална за България. IMAX® with Laser е много далеч от всичко останало. Картината е NATIV 4К. Звуковата система IMAX Immersive е от съвсем нова генерация- възхитени сме от нея и надхвърли очакванията ни. С много голям динамичен обхват е. Технологично няма какво по-добро да се направи в един киносалон“, разясни Божидар Илиев.

IMAX® with Laser салонът е със 157 места, въпреки възможността за много повече- причината са чувствително по-големите кресла, огромните разстояния между редовете и многото въздух за всеки зрител. В комплекса има още 4 стандартни салона, но с лазерни прожектори, като 6-та и 7-ма зали за 4К резолюция. Скоро ще бъде открита ще бъде открита и VIP зала за индивидуални прожекции за около десетина души, с индивидуален избор на филм и час за прожектирането му, специално кетъринг обслужване и кресла от естествена кожа.

Другата голяма изненада за киноманиаците обаче е залата с прожекция с три проектора, които се синхронизират- цялото зрително поле се заема от екрани и буквално се потапяте в изображението, тъй като страничните картини запълват периферното ни зрение.

„Много хора ни питаха за цените на билетите. В някои коментари в социалните мрежи те стигнаха до над 100 лева. Е, ще ви изненадаме, но цените ще са под 20 лева за масов билет. Имаме и два промоционални дни- понеделник и сряда, както и обичайните намалени категории. Предлагаме съвсем нормални цени за ултимативно качество“, подчерта Божидар Илиев.

Така от утре градът под тепетата вече ще е част от световната карта на най-модерните киносалони с технология от ново поколение, която обещава да промени изцяло преживяването за кино.

Вижте във видеото защо си заслужава да идете на кино в CineLand още този уикенд: