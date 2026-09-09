„Тракийски мистерии“ отново оживяват Античния театър в Пловдив

Фестивалът ще предложи изложба, лекции, шествие, ателиета и голям спектакъл под звездите

Античният театър и други емблематични пространства в Стария Пловдив ще станат сцена на фестивала „Тракийски мистерии“ на 26 септември. Събитието на Сдружение „Академия Орфика“ ще представи древното тракийско наследство чрез изложба, лекции, интерактивни ателиета и сценичен спектакъл.

Фестивалната програма започва в 14:30 часа с изложбата „Тракийски мистерии“ на дигиталния артист Диляна Ангелова в Античния театър. Експозицията ще остане отворена през целия ден, а входът е свободен.

От 16:00 часа на площад „Римски стадион“ ще се проведе научно-просветен панел, посветен на тракийската култура, писменост, език и духовно наследство.

В 17:30 часа ще започне фестивално шествие от площад „Римски стадион“ през пешеходната зона до Античния театър. Час по-късно там ще стартират ателиета, посветени на тракийския бит и сакрални традиции – приготвяне на обреден хляб, тъкачество, символика на облеклото и ритуални практики.

Спектакъл под звездите

Кулминацията е от 20:00 часа с интерактивните спектакли „Мистерия на Тракийския Херос“ и „Тракийска Мистерийна Драма“. Организаторите обещават съчетание от музика, хореография, светлинни ефекти, сценография и драматургия, вдъхновени от тракийския епос и орфическата традиция.

Фестивалът е замислен като артистичен прочит на древното наследство, който съчетава исторически мотиви и съвременни сценични средства.

Ателиетата и вечерният спектакъл са с платен вход. Билети се предлагат онлайн и на място на Античния театър.