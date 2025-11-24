„Симфониета Видин“ и топ солисти канят пловдивчани на вълшебно пътешествие

Оркестър „Симфониета Видин“ и звездни солисти ще зарадват пловдивчани и гости на града с концерт в Епископската базилика в Пловдив. Празничното събитие със заглавие „Коледни вдъхновения“ е на 4 декември 2025г., четвъртък, от 19:00 часа с участието на солистите: Евгения Ралчева – сопран, Георги Черкин – пиано, Валерия Мирчева – мецосопран и Андрея Мирчев – тенор. Вечерта ще бъде изпълнена с класически шедьоври, произведения на Верди, Бизе, Бах и други велики композитори, както и с любима филмова музика, които ще донесат на публиката празнично настроение, изящество и вдъхновение.

Симфониета Видин е един от най-големите културни институти в региона с над 75-годишна богата история и традиции. Оркестърът има многобройни изяви в страната и чужбина, включително в престижни европейски зали като Concertgebouw в Амстердам, Victoria Hall в Женева и Beethoven Hall в Щутгарт. Репертоарът им е широк, а съставът е работил с известни български и чуждестранни диригенти и солисти.

Специално участие в празничния концерт „Коледни вдъхновения“ ще вземат Хор на пловдивските момчета и Мъжки хор „Стефка Благоева“ с диригент Милка Толедова.

Диригент на концерта „Коледни вдъхновения“ е Петър Димитров, възпитаник на НМА „Проф. Панчо Владигеров“. Пианист, музиколог и диригент, реставратор на пиана и рояли и създател на Музикална къща „Престо” през 1991 г., той е организатор на множество концерти и събития, посветени на класическата музика, в т.ч. с благотворителна цел.

Оперната певица Евгения Ралчева е родена в Пловдив, ученичка е на световноизвестното мецосопрано Александрина Милчева. През 2000 г. завършва нейната Академия “Сакра”. Сценичният ѝ дебют е в ролята на Виолета Валери от операта „Травиата“. Солистка на Държавна опера в Русе (2006 – 2008 г.). Солистка на Държавна опера Пловдив (от 2014 г.). Носител на множество международни отличия. Евгения Ралчева е изключителна оперна певица, която се отличава с ярък сопранов глас с красив тембър и впечатляваща сценична визия. Нейният талант се проявява в широкия ѝ репертоар, който обхваща както лирични, така и по-драматични роли от италианския, френския и руския оперен фонд. Тя е ценена както за своето музикално-сценично присъствие, така и за способността ѝ да пресъздава дълбочината на персонажите си.

Пианистът Георги Черкин е един от най-изявените български пианисти от своето поколение. Роден е в София в семейство с музикални традиции. Завършва Националното музикално училище „Л. Пипков“ в София при Антонина Бонева. През 1996 е приет в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров” в София в класа на проф. Атанас Куртев. През следващата година постъпва в Академия „Санта Чечилия” в Рим, където специализира при Серджо Пертикароли. В същия период учи и при Карл-Хайнц Кемерлинг в „Моцартеума” в Залцбург. Георги Черкин е носител на много отличия за принос в развитието на изкуството, сред които „Кристална лира”, „Златен век”, „Златна муза“, „Златно перо“ и др.

Мецосопранът Валерия Мирчева е родена в Пловдив в семейство на артисти – сред основателите на Народна опера Пловдив (1953 г.). Завършва Средното музикално училище в родния си град. През 1973 г. става лауреат на международния конкурс „Антонин Дворжак“ в Карлови Вари, където печели Първа награда, Златен медал и Специалната награда на Чешкото радио и телевизия.

Продължава образованието си в Българската държавна консерватория, след което специализира в майсторски класове по оперно пеене, актьорско майсторство и камерна музика. От 1981 г. е солистка на Пловдивската опера.

Репертоарът ѝ включва централни роли в опери на Верди, Бизе, Моцарт, Чайковски, Мусоргски, Бородин, Стравински, Бърнстейн, Божидар Спасов и други. Тя има многобройни изяви в областта на кантатно-ораториалната и камерната музика.

Валерия Мирчева е гастролирала в Гърция, Малта, Испания, Германия, Дания, Швеция, Норвегия, Белгия, Нидерландия, Русия, Армения, Латвия, Италия, Куба, Унгария, Чехия, Румъния и др. На сцената е партнирала с едни от най-ярките имена в оперното изкуство, сред които Гена Димитрова, Райна Кабаиванска, Никола Николов, Бруно Себастиян, Мауро Агостини, Никола Гюзелев, Сета дел Гранде и др.

През 2025 година Валерия Мирчева е удостоена с престижната награда на СБМТД „Златна лира“ за високи творчески постижения.

Младият тенор Андрея Мирчев е роден през 1999 г. в Пловдив в семейство на дългогодишни артисти от Държавна опера – Пловдив. Завършва ПГМТ „Проф. Цветан Лазаров“, а от 2019 г. е редовен студент по класическо пеене в НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София, в класа на доц. Елица Нешевска. Негов вокален педагог е баритонът с международна известност Петър Данаилов.

През 2018 г. печели Гран при на международния конкурс „Балканска романсиада“ и достига до финалите на конкурса „Романсиада“ в Москва. Участва в Sofia Opera Performing Seminars (2018, 2020), а през 2021 г. получава пълна стипендия за майсторския клас на Калуди Калудов.

Още от ранните си студентски години развива активна концертна и сценична дейност. Гастролира в Германия (Kevelaer Konzerthaus, Schwetzingen Theater), Испания и Португалия (Auditorio Nacional de Música – Madrid, Palacio de la Ópera – Coruña, Coliseu dos Recreios – Lisboa, Palau de la Música – Barcelona, Teatro Arriag.