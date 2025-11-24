Младите хора в Пловдив определят градския транспорт като предизвикателство

96% от младите хора в Пловдив определят градския транспорт като основно предизвикателство в ежедневието си. Данните са от анкета, изготвена и разпространена от младежи–доброволци към Асоциация „Голям брат, Голяма сестра – България“.

В тази връзка Михаела Земярска, Антон Чавдаров и Вероника Ранджева канят пловдивската младеж на Дискусионен форум „Младите искат да знаят…“, организиран по проект „Посланици на демокрацията“. Събитието ще се проведе на 27 ноември 2025 г. (четвъртък) от 15:00 до 17:00 ч. в зала „Метеора 1“ на ОП „Младежки център Пловдив“.

Форумът е безплатен и отворен за млади хора на възраст 15–29 години. Целта му е да събере активни младежи и представители на различни институции за открит разговор по теми, които вълнуват младите хора в града.

Основен акцент в дискусията ще бъде състоянието на градския транспорт – тема, определена като приоритет в проведената анкета. Ще бъдат засегнати и въпроси, свързани с градската среда и сигурността.

Участниците ще имат възможност да задават въпроси, да споделят предложения и да научат повече за процесите на вземане на решения, които влияят върху развитието на Пловдив.

Желаещите могат да заявят участие тук:

https://forms.gle/PwHu4zMPNZo3eaLK9