Програма на Опера Пловдив за март

06.03.2023 г.

ЗАД КУЛИСИТЕ: КАРМЕН

На рояла – Цветомира Цонева

Солисти – Опера Пловдив

Диригент – Диан Чобанов

Режисьор – Урсула Хорнер

Сценография – Мария Ветероска

Художник костюми – Мария Пупучевска

Художник осветление – Васко Лисичов

Диригент на хора – Драгомир Йосифов

Солисти: Любица Вранеш, Иван Момиров, Лео Хиунхо Ким, Свилен Николов, Август Методиев, Евгения Ралчева, Евгений Арабаджиев, Николай Бачев, Мария Анастасова, Мария Славова, Нели Петкова, Вивиен Георгиев, Христина Румелиоти, Момчил Караиванов, Марк Фаулър, Александър Баранов

Хор, Балет и Оркестър на Опера Пловдив

CARMEN – backstage

07.03.2023 г.

ПРИЛЕПЪТ – ЙОХАН ЩРАУС II

Диригент – Вилиана Вълчева

Режисьор – Георги Динев

Художник – Иван Токаджиев

Художник на костюмите – Николина Костова – Богданова

Хореограф – Боряна Сечанова

Диригент на хора – Драгомир Йосифов

Солисти – Момчил Караиванов, Марияна Панова, Евгений Арабаджиев, Александър Баранов, Марк

Фаулър, Август Методиев, Борис Кучков, Вера Гиргинова, Инна Пепеланова, Кръстю Кръстев,

Николай Писанов

Хор, Балет и Оркестър на Опера Пловдив

DIE FLEDERMAUS – STRAUSS II

08.03.2023 г.

ПРАЗНИЧЕН ОПЕРА БУТИК: ТЕНОР КОЛЕКЦИЯ

Солисти: Александър Баранов, Борис Луков – гост, Георги Султанов, Марк Фаулър,

Момчил Караиванов, Михаил Михайлов – гост, Георги Динев, Виктор Ибришимов

На рояла – Вилиана Вълчева

TENOR COLLECTION

09.03.2023 г.

СИМФОНИЧЕН КОНЦЕРТ

Диригент – Диан Чобанов

Солист – Емануил Иванов

Програма:

Рахманинов – Концерт за пиано и оркестър № 3 ре минор, оп.30

Барток – Концерт за оркестър

SYMPHONIC CONCERT

17.03.2023 г.

КАРМЕН – БИЗЕ – ПРЕМИЕРА

Диригент – Диан Чобанов

Режисьор – Урсула Хорнер

Сценография – Мария Ветероска

Художник костюми – Мария Пупучевска

Художник осветление – Васко Лисичов

Диригент на хора – Драгомир Йосифов

Солисти: Любица Вранеш, Иван Момиров, Лео Хиунхо Ким, Свилен Николов, Август

Методиев, Евгения Ралчева, Евгений Арабаджиев, Николай Бачев, Мария Анастасова,

Мария Славова, Нели Петкова, Вивиен Георгиев, Христина Румелиоти, Момчил

Караиванов, Марк Фаулър, Александър Баранов

Хор, Балет и Оркестър на Опера Пловдив

CARMEN – Bizet

25.03.2023 г.

ОПЕРА DIVA – ПРЕМИЕРА

Опера в танц по шедьоврите „Травиата“ на Верди, „Мадам Бътерфлай“ и „Тоска“ на Пучини и „Норма“ на Белини

Хореограф – Мариана Крънчева

Диригент – Лучано Ди Мартино

Художник костюми – Елена Иванова

Сценограф– Никола Налбантов

Балетни солисти: Александра Савова, Аполин Лажоа, Федерика Сколла, Фуми Пенчев, Амедео Джунта, Антонио Ескобар, Алфред Яго, Диан Райчев, Артем Шошин, Сам Даруел

Солисти: Евгения Ралчева, Георги Султанов

Хоров ансамбъл, Балет и Оркестър на Опера Пловдив

Opera DIVA – opera ballet

Билети – касата на Опера Пловдив, мрежата на Ивентим и онлайн на eventim.bg