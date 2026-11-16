НОИ изплаща днес обезщетенията за безработица за октомври

Минималният дневен размер на помощта през 2026 г. е 9,21 евро

Националният осигурителен институт (НОИ) ще преведе днес, 16 ноември, обезщетенията за безработица за месец октомври.

Минималният дневен размер на паричното обезщетение през 2026 г. е 9,21 евро. Това прави приблизително 235 евро месечно, като точната сума зависи от броя на работните дни в съответния месец.

Право на парично обезщетение за безработица имат хората, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица“ най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването.

Те трябва също да отговарят на няколко условия:

да са регистрирани като безработни в Агенцията по заетостта;

да не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в България или пенсия за старост в друга държава, както и да не получават пенсия в намален размер или професионална пенсия;

да не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по Кодекса за социално осигуряване или законодателството на друга държава.

Изключение от последното условие са хората, които работят по еднодневни трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа.