Обявяват победителите в XVI Национален конкурс за поезия „Добромир Тонев“

Кой е носителят на Голямата награда от XVI Национален конкурс за поезия „Добромир Тонев“, ще стане ясно на 17 октомври (събота) от 18:00 ч. в уютната обстановка на втория етаж в книжарница „Хеликон“ (срещу стълбите на „Каменица“). Обявяването на победителите и награждаването се извършват традиционно в навечерието на рождението на Добромир Тонев – 15 октомври, а церемонията се превръща в истински празник за любителите на поезията.

Съгласно статута на конкурса на победителите се връчват:

Голяма награда на Община Пловдив – грамота и парична сума в размер на 1050 €;

– грамота и парична сума в размер на 1050 €; Две поощрителни награди на Община Пловдив – всяка включваща грамота и парична сума в размер на 260 €;

– всяка включваща грамота и парична сума в размер на 260 €; Поощрителни награди от съорганизаторите – БНР – Радио Пловдив и Тони Симидчиева (председател на Регионалната занаятчийска камара – Пловдив).

Публиката ще има удоволствието да чуе стихове на Добромир Тонев, изпълнени от актьора от Драматичен театър – Пловдив Стефан Попов. Свои стихове ще прочетат и победителите в тазгодишния конкурс.

Организатори на поетичния конкурс на името на обичания, незабравим и изключително талантлив български поет са Община Пловдив и партньори. Медиен партньор на събитието е БНР – Радио Пловдив.

Входът е свободен!

Добромир Тонев (1955–2001) е емблематична фигура, дълбоко свързана с Пловдив, където живее и работи дълги години. Макар че е роден в Ямбол, той завършва висшето си образование и работи над 20 години под тепетата като редактор в издателство „Христо Г. Данов“, превръщайки се в един от най-обичаните поети на града. Ръководи литературен клуб „Гео Милев“ и основава Националната младежка поетична академия в Пловдив, която днес носи неговото име. Печели множество награди за поезия, включително Националната награда за дебют за първата си стихосбирка „Белег от подкова“ (1979 г.). Творчеството му е превеждано на десетки езици (руски, полски, английски, унгарски, немски и др.).

Национален конкурс за поезия „Добромир Тонев“ е учреден през 2010 г. в негова памет от Община Пловдив и Поетическа академия „Добромир Тонев“. Провежда се ежегодно – първоначално за единични поетични творби на автори до 45-годишна възраст, а след промяна в статута – за цели поетични книги на творци до 35 години и с увеличен награден фонд.