Ремонтират изборните машини за над 10 млн. евро

Около 3000 от машините за предстоящия на 25 октомври вот вече са с подменени батерии, принтери и други компоненти. Проверката и подготовката на общо 12 800 устройства трябва да приключат до края на следващата седмица, съобщи пред Нова телевизия изпълнителният директор на „Сиела Норма“ Веселин Тодоров.

За първи път всички машини преминават през профилактика и ремонт заради новите правила за гласуване. В секциите с над 300 избиратели вотът ще бъде само с устройства, което налага те да бъдат проверени и подготвени за работа преди изборния ден.

Най-сериозните затруднения са свързани с принтерите. По думите на Тодоров причината е некачествена хартия, която не само затруднила работата на устройствата, но и довела до повреди. Затова принтерите са сред най-често подменяните компоненти.

Ремонтът на една машина струва приблизително 150 евро. Над 10 млн. евро са предвидени от държавата за подготовката на устройствата, както и за транспортирането им до избирателните секции в страната и в чужбина.

От „Сиела Норма“ уверяват, че дейностите вървят по план и всички машини ще бъдат готови в посочения срок.